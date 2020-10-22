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dışarı Gökhan içeri

 maçı öncesi takımda dışında eksik kalmadı. 'ün sakatlığı tamamen geçerken, 'un cezası sona erdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 22:49 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Sangare dışarı Gökhan içeri

maçı öncesi takımda dışında eksik kalmadı. 'ün sakatlığı tamamen geçerken, 'un cezası sona erdi. Teknik direktör Erol Bulut ilk onbiri belirlemek için çalışmalara başladı. Pazar günü sağ bekte Gökhan, 'den formayı geri alacak. Stoperde ise ile Lemos arasında büyük rekabet var. Son karar maçtan önce verilecek. Bulut'un iki isim dışında şimdilik kadroda başka bir değişiklik yapacağı tahmin edilmiyor. 'de tek hedef 3 puan olacak.

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