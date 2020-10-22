Samet ya da Terminatör

Mbwana Samatta sosyal medya hesabından "Bana Türkçe bir ismi ver" diyerek taraftarlardan kendisine isim koymasını istedi. Paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılan tecrübeli santrfor için en çok "Samet" ismi yakıştırıldı. "Terminatör", "Tanzanyalı Boğa", "Kara Boğa" ve "Gol makinesi" de en çok seçilenler oldu.