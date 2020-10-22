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Mbwana Samatta hesabından "Bana bir ismi ver" diyerek taraftarlardan kendisine isim koymasını istedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 22:49 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Samet ya da Terminatör

Mbwana Samatta hesabından "Bana bir ismi ver" diyerek taraftarlardan kendisine isim koymasını istedi. Paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılan tecrübeli santrfor için en çok "" ismi yakıştırıldı. "", "Tanzanyalı ", "Kara Boğa" ve "Gol makinesi" de en çok seçilenler oldu.

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