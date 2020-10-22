Haberler Fenerbahçe Perotti takımla çalıştı

Perotti takımla çalıştı

, maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen de idmanın ilk bölümünde ilk kez takımla çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 22:47 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Perotti takımla çalıştı

, maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen de idmanın ilk bölümünde ilk kez takımla çalıştı. Arjantinli yıldız daha sonra bireysel programını uyguladı. 32 yaşındaki kanat oyuncusu gelişmelere göre derbide yedek kulübesinde yer alabilecek. yönetimindeki antrenmanda pas organizasyonları ile 4 takım halinde çift kale maçlar gerçekleştirildi. Belinde ağrıları olan Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı dinlendirildi.

KEYİFLER YERİNDE

Antrenmanda oyuncuların neşeli tavırları dikkat çekti. Teknik direktör Erol Bulut, sakatlığı düzelen ile antrenmandan önce kısa bir görüşme yaptı.

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