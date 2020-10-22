Perotti takımla çalıştı

Kanarya, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen Diego Perotti de idmanın ilk bölümünde ilk kez takımla çalıştı. Arjantinli yıldız daha sonra bireysel programını uyguladı. 32 yaşındaki kanat oyuncusu gelişmelere göre derbide yedek kulübesinde yer alabilecek. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda pas organizasyonları ile 4 takım halinde çift kale maçlar gerçekleştirildi. Belinde ağrıları olan Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı dinlendirildi.

KEYİFLER YERİNDE

Antrenmanda oyuncuların neşeli tavırları dikkat çekti. Teknik direktör Erol Bulut, sakatlığı düzelen Gökhan Gönül ile antrenmandan önce kısa bir görüşme yaptı.