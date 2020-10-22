Fenerbahçe'de Sangare dışarı Gökhan Gönül içeri

Fenerbahçe'de, Süper Lig'de karşılaşacağı Trabzonspor maçı öncesi takımda Nabil Dirar dışında eksik kalmadı. sarı-lacivertlilerde tecrübeli bek Gökhan Gönül'ün sakatlığı tamamen geçerken, Mauricio Lemos'un sarı kart cezası sona erdi.

Teknik direktör Erol Bulut, ilk onbiri belirlemek için çalışmalara başladı. Pazar günü sağ bekte Gökhan, Nazım Sangare'den formayı geri alacak. Stoperde ise Serdar Aziz ile Lemos arasında büyük rekabet var. Son karar maçtan önce verilecek.

Bulut'un iki isim dışında şimdilik kadroda başka bir değişiklik yapacağı tahmin edilmiyor. Kadıköy'de tek hedef 3 puan olacak.



