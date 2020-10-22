Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün Panathinaikos'a konuk oluyor. Saat 21.00'de OAKA'da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Sahasında oynadığı son 2 maçta CSKA Moskova'ya uzatmada 78-77, Bayern Münih'e ise 20 sayı farktan 75-71 yenilen sarı-lacivertliler, kazanıp şanssızlık serisine son vermeyi amaçlıyor.
Fenerbahçe Beko Pana’ya konuk
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün Panathinaikos'a konuk oluyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 22:53 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50