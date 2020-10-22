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Fenerbahçe Beko Pana’ya konuk

, 'nin 5. haftasında bugün Panathinaikos'a konuk oluyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 22:53 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Fenerbahçe Beko Pana’ya konuk

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 'nin 5. haftasında bugün Panathinaikos'a konuk oluyor. Saat 21.00'de OAKA'da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Sahasında oynadığı son 2 maçta CSKA 'ya uzatmada 78-77, 'e ise 20 sayı farktan 75-71 yenilen sarı-lacivertliler, kazanıp şanssızlık serisine son vermeyi amaçlıyor.

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