Fenerbahçe Beko Pana’ya konuk

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün Panathinaikos'a konuk oluyor. Saat 21.00'de OAKA'da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Sahasında oynadığı son 2 maçta CSKA Moskova'ya uzatmada 78-77, Bayern Münih'e ise 20 sayı farktan 75-71 yenilen sarı-lacivertliler, kazanıp şanssızlık serisine son vermeyi amaçlıyor.