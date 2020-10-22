En iyi oyunu sergilemeliyiz

Başantrenör Igor Kokoskov, Panathinaikos karşısında kazanmak için en iyi oyunlarını sergilemeleri gerektiğini söyledi. Sırp koç, "Özellikle evlerinde yüksek enerji ve öz güven ile rakiplerini karşılıyorlar ve bizim de buna hazır olarak galibiyet için en iyi oyunumuzu sergilememiz gerekiyor" dedi. Dyshawn Pierre de, "Pana güçlü bir rakip. Konsantre olmalı ve koçumuzun planına sadık kalmalıyız" diye konuştu.