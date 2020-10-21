Hazırlıklar başladı

Göztepe maçının ardından iki gün izin yapan F.Bahçe, Trabzon karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:24Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Göztepe maçının ardından iki gün izin yapan F.Bahçe, Trabzon karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Samandıra'da çalıştı. Göztepe maçında 11'de forma giyenler idmanı rejenerasyon ile tamamlarken, sakatlığı bulunan Perotti takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçlarla noktalandı.