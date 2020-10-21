Haberler Fenerbahçe Hazırlıklar başladı

Hazırlıklar başladı

maçının ardından iki gün izin yapan F.Bahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:24 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Hazırlıklar başladı
maçının ardından iki gün izin yapan F.Bahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Samandıra'da çalıştı. Göztepe maçında 11'de forma giyenler idmanı rejenerasyon ile tamamlarken, sakatlığı bulunan Perotti takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçlarla noktalandı.
BİZE ULAŞIN