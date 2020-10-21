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'de gol yollarında yeni sistem! Artık...

Son olarak Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelen , İzmir'den 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın 2 golü kafa vuruşu sonrası gelmişti. Maçın ardından sarı lacivertlilerin bu gollere uzak olmadığı belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 12:01
Fenerbahçe'de gol yollarında yeni sistem! Artık...

'un Fenerbahçesi hava hakimiyetiyle gündeme geldi. Ligde Alanya'nın 2 puan gerisinde 2. sırada bulunan Sarı-Lacivertliler'in Süper Lig'de attığı 7 golün 4'ü kafa vuruşlarıyla geldi.



Takvim derlediği habere göre Rize maçında Gökhan Gönül, Karagümrük'e karşı Samatta ve son Göztepe maçında Serdar Aziz ile Pelkas kafayla rakip fileleri sarsmayı başardı.

FENERBAHÇE BULUT'LA HİÇ KAYBETMEDİ
, Erol Bulut ile 5'i resmi toplam 11 maça çıktı. Sarı-Lacivertliler bu maçlarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Henüz yenilgiyle tanışmadı.

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