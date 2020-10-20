Serdar’a tebrik

Lemos'un yokluğunda defansta forma şansı bulan Serdar Aziz performansıyla tam not aldı. Tecrübeli stoper, defanstaki mücadelesinin yanında 1 gol attı, 2 de şut girişiminde bulundu. Pelkas'tan (5) sonra en fazla şut atan oyuncu olan Aziz, en fazla hava topu (3) alan isimdi. Ayrıca 1 de kilit pas verdi. Maç boyunca 5 defansif hamlede bulundu. Erol Bulut maçın ardından Serdar Aziz'i özel kutladı.