O sene bu sene!

Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Transfer döneminde 18 oyuncu alarak kadrosunu büyük ölçüde yenileyen, takımı da Erol Bulut'a emanet eden sarı-lacivertliler eski günlerine dönüş sinyali verdi. Ligde oynadığı ilk 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Kanarya, 11 puan topladı. Yoluna namağlup devam eden Kadıköy ekibi, 5'inci haftalar itibarıyla son 5 yılın en iyi grafiğine ulaştı.

DEPLASMAN DEVRİMİ

2015-16 sezonunun ilk 5 haftasında 13 puan (4G/1B) elde eden sarı-lacivertliler, sonraki dört sezon ilk beş maçta 7, 8, 6 ve 10 puanda kalmıştı. Takım topladığı 11 puanın yanı sıra son iki sezona nazaran ortaya koyduğu etkili futbolla da umut verdi. Deplasmanlardaki kötü tablo da tersine döndü. İlk 3 dış saha maçında 2 galibiyet+1 beraberlikle 7 puan alındı. Kadro derinliği bir başka avantaj. Perotti ile Novak da bu takıma dahil olacak. Taraftarın şampiyonluk beklentisi arttı.

DURAN TOP AVANTAJI

Korner ve frikikler artık daha etkili kullanılıyor. Caner Erkin şimdiden kornerden 3 asist yaptı. Sosa da etkili orta ve ara paslarıyla rakip savunmaları açıyor.

FORVET BOLLUĞU

Samatta ileri uçta büyük güç. O sussa bile kulübede Cisse, Ademi gibi iki güçlü alternatif var. Cisse, Göztepe önünde girdikten sonra yakaladığı 2 net fırsatı değerlendirse fark olurdu.

PENALTI FAKTÖRÜ

5 maçta kalesinde 4 gol gören Kanarya bunların 2'sini (1'i Tartışmalı) penaltıdan yedi. Savunma rakiplerine akan oyunda 2 gol şansı tanıdı. Altay da artık daha tecrübeli.