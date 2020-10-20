Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Soldado corona virüsüne yakalandı

İspanya La Liga ekiplerinden Granada da forma giyen Roberto Soldado'nun corona virüsü testi pozitif çıktı

Sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran İspanyol yıldız, "Takım arkadaşlarımın yanında olamamak beni üzüyor. Kendimi iyi hissediyorum ve takımı bir taraftar gibi evden destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

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