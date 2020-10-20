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'nin eski futbolcusu Soldado corona virüsüne yakalandı

Ligi 'ya iyi bir başlangıç yapan Granada'da forma giyen 'nin eski futbolcusu 'nun corona virüs testi pozitif çıktı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşlarımın yanında olamamak beni üzüyor. Kendimi iyi hissediyorum ve takımı bir taraftar gibi evden destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 15:19 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 15:32
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Soldado corona virüsüne yakalandı

ekiplerinden Granada da forma giyen 'nun corona virüsü testi pozitif çıktı

Sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran İspanyol yıldız, "Takım arkadaşlarımın yanında olamamak beni üzüyor. Kendimi iyi hissediyorum ve takımı bir taraftar gibi evden destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

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