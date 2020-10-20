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Fenerbahçeli 'dan dev istatistik! Yaptığı...

Son olarak Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe deplasmanından 3 puanla dönen 'de sevinci yaşanıyor. Genç eldiven, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekerken takımına 11 puanlık katkı sağladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 09:04
Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan dev istatistik! Yaptığı...

'de kaleci performansıyla göz dolduruyor. Göztepe karşılaşmasında yaptığı kritik kurtarışlarla genç eldiven büyük alkış toplamıştı.

Yıldız kaleci ligde 5 haftada 1 penaltı kurtardı. 5 de kritik kurtarış yaptı.

11 PUANA DİREKT KATKI SAĞLADI
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor. Çaykur Rizespor, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve son olarak Göztepe maçlarında yaptığı kritik kurtarışlarla takımına bu maçlarda aldığı 11 puanda direkt katkı sağladı. Yıldız kaleci ligde 5 haftada 1 penaltı kurtardı. 5 de kritik kurtarış yaptı.

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