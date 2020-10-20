Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan dev istatistik! Yaptığı...

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor. Göztepe karşılaşmasında yaptığı kritik kurtarışlarla genç eldiven büyük alkış toplamıştı.



Yıldız kaleci ligde 5 haftada 1 penaltı kurtardı. 5 de kritik kurtarış yaptı.

11 PUANA DİREKT KATKI SAĞLADI

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor. Çaykur Rizespor, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve son olarak Göztepe maçlarında yaptığı kritik kurtarışlarla takımına bu maçlarda aldığı 11 puanda direkt katkı sağladı. Yıldız kaleci ligde 5 haftada 1 penaltı kurtardı. 5 de kritik kurtarış yaptı.