Alemci Kruse

Fenerbahçe'den olaylı ayrılıp FIFA'lık olan ve kariyerine Union Berlin'de devam eden Kruse, Schalke (1-1) maçındaki performansıyla tartışıldı. Maç öncesi bir nargile barda geç saatlere kadar oyun oynayan golcü için Alman basını, performansının vasatı aşamadığını yazdı. Friedrich de takım arkadaşını eleştirip, "Kruse'nin bu davranışı hiç akıllıca değildi" dedi.