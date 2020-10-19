Tango, zeybek ve sirtaki

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe rakibini yıldız isimleriyle yıktı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Pelkas, ilk gol sevincini dün akşam yaşarken, Sosa da bu sezon Çubuklu ile ikinci kez rakip fileleri havalandırdı. Zorlu karşılaşmada gol perdesini açan isim Sosa'ydı. 35 yaşındaki Tangocu, penaltı golüyle Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Göztepe'nin beraberlik golünün ardından ise bu kez sahneye Serdar Aziz çıktı.



PELKAS TARİHE GEÇTİ

Tecrübeli savunmacı, duran topta ileriye çıktı, attığı kafa golüyle eşitliği bozdu. Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Yunan Pelkas ise Ozan'ın asistinde Göztepe ağlarını havalandırdı. Sarı-lacivertli formayla ilk kez gol atan Yunan futbolcu unvanını da alan 26 yaşındaki oyuncu, performansıyla da teknik heyetten tam puan aldı. Hücumda önemli pozisyonlara giren Pelkas, karşılaşmanın 70. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.



FERDİ HAREKET GETİRDİ

Bu sezonun ilk iki haftasına 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, son karşılaşmalarda ise yedek soyunmaya devam ediyor. 21 yaşındaki futbolcu, Göztepe karşısında da 57. dakikada Enner Valencia'nın yerine oyuna girerken, hücuma da hareketlilik getirdi. Oyunda kaldığı süre içinde soldan tehlikeli bindirmeler yapan ve ortalar açan genç oyuncu, 90 dakikayı yüzde 81.3 pas isabetiyle tamamladı.



MHY'DEN 7 DAKİKA

Sezon başında olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, dün akşam yalnızca 7 dakika sahada kaldı. Karşılaşmanın 83. dakikasında Jose Sosa'nın yerine oyuna giren MHY, 6 kez topla buluşurken, girdiği 3 ikili mücadelenin 2'sini kaybetti. Maçın ardından kısa bir konuşma yapan genç futbolcu, "Kısa süre içinde çok daha hazır olacağım" ifadesini kullandı.



TİSSERAND'DAN KRİTİK HAMLELER

Savunmaya güç katan Marcel Tisserand, iki gol yedikleri Göztepe maçında yaptığı kritik müdahalelerle adından söz ettirdi. Kongolu futbolcu, rakip hücumlarında 3 kez yaptığı pas arasıyla kalesinde tehlikeli pozisyon yaşanmasının önüne geçti.