Haberler Fenerbahçe Göztepe - Fenerbahçe maçına penaltı kararları damga vurdu! Serdar Aziz...

- maçına penaltı kararları damga vurdu! ...

Süper Lig'in 5. haftasında 'nin 'yi ağırladığı karşılaşmaya penaltı kararları damga vurdu. Her iki takımın da birer penaltı kazandığı mücadelede İzmir ekibinin penaltısına sebebiyet veren , rakibine müdahale etmediğini söyledi. İşte o pozisyon ve Serdar'ın tepkisi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 20:18 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 20:40
Göztepe - Fenerbahçe maçına penaltı kararları damga vurdu! Serdar Aziz...

ile arasında oynanan maçın ilk yarısına hakem 'ın penaltı kararları damga vurdu.

Maçın 25. dakikasında Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR incelemesi sonucu Ozan'ın ortasında Andre Poko'nun topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararı verdi.

Maçın 32. dakikasında ceza sahası içi sol çaprazdan sol çizgiye inen Tripic, 'den kurtulmak isterken rakibinin kayarak yaptığı hamleyle yerde kaldı ve Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

SERDAR AZİZ: BEN DOKUNMADIM
Göztepe lehine verilen penaltı kararı sonrasında Serdar Aziz, hakem Atilla Karaoğlan'ın yanına giderek, "Ben bir şey yapmadım, ben dokunmadım, vallahi ben değmedim" ifadelerini kullandı.

İşte o pozisyon ve Serdar Aziz'in tepkisi



Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır...

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