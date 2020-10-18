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'de 'dan güldüren detay! "Pelkas'ın ismini unuttum ve..."

'in 5. haftasında , 'yi 3-2 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından takım otobüsünde canlı yayın yapıldı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan , yeni transfer Dimitris Pelkas'ın maç içinde ismini unuttuğunu ve ona '' diye seslendiğini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 22:36 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 22:36
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan güldüren detay! "Pelkas'ın ismini unuttum ve..."

'nin yükselen değeri , takımının galibiyetinde çalışkan görüntüsüyle alkış topladı. Maç sonunda sarı-lacivertlilerin youtube hesabındaki canlı yayında açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, karşılaşma esnasında yeni transfer Pelkas'ın ismini unuttuğunu ve '' diye seslendiğini ifade etti. Takım arkadaşları, Ozan'ın bu açıklamalarından sonra kahkalara boğuldu.

İşte Tufan'ın güldüren açıklaması...
Maç içinde ilginç bir an oldu. Pelkas'ın ismini unuttum ve Yunanistan diye seslendim. Caner ağabey de duydu ve gülmeye başladı. Kısa süreli bir konsantrasyon kaybı yaşadık ama çabuk toparladık.

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