Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan güldüren detay! "Pelkas'ın ismini unuttum ve..."

Fenerbahçe'nin yükselen değeri Ozan Tufan, takımının Göztepe galibiyetinde çalışkan görüntüsüyle alkış topladı. Maç sonunda sarı-lacivertlilerin youtube hesabındaki canlı yayında açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, karşılaşma esnasında yeni transfer Pelkas'ın ismini unuttuğunu ve 'Yunanistan' diye seslendiğini ifade etti. Takım arkadaşları, Ozan'ın bu açıklamalarından sonra kahkalara boğuldu.

İşte Tufan'ın güldüren açıklaması...

Maç içinde ilginç bir an oldu. Pelkas'ın ismini unuttum ve Yunanistan diye seslendim. Caner ağabey de duydu ve gülmeye başladı. Kısa süreli bir konsantrasyon kaybı yaşadık ama çabuk toparladık.