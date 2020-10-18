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'de 'tan oyuncularına uyarı! "Bu en kötü senaryo olur"

Son dakika haberleri... 'de deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör 'un, son yapılan antrenmanda oyuncularına, "Gol gecikirse panik yapmayın. Bu en kötü senaryo olur" dediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 10:25
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan oyuncularına uyarı! "Bu en kötü senaryo olur"

maçının hazırlıklarını 'nde yaptığı çalışma ile tamamlayan 'de teknik patron idman öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Takvim'de yer alan habere göre Göztepe'nin takım halinde hareket ettiğini ve direnç gösterdiğini söyleyen Bulut, "Presle dirençlerini kırmalıyız. Hataya zorlamalıyız. Gol gecikirse de panik yapmayın. Bu en kötü senaryo olur" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe idmanın ardından 'e hareket etti.

Bu arada Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu maçın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan , Garry Rodriguez, Diego Perotti ve geçtiğimiz hafta Karagümrük mücadelesinde kırmızı kart gören Lemos kafilede yer almadı. Öte yandan kadroda Ömer Faruk Beyaz ve Nabil Dirar da kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Göztepe kadrosu şu şekilde:

Altay Bayındır, , Oytun Özdoğan, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, , Sadık Çiftpınar, , Filip Novak, Luiz Gustavo, , , , Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Dimitris Pelkas, , Mame Thiam, Enner Valencia, Samatta, , Kemal Ademi.

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