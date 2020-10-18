Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Garry Rodrigues...

'de ayrılık gerçekleşiyor! ...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, 2019-20 sezonu öncesi 2 yıllık kiraladığı ile yollarını ayırıyor. basınında yer alan bilgilere göre yıldız futbolcu Salı günü Arabistan'a uçacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 17:30
Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Garry Rodrigues...

'de uzun süredir takımdan ayrılması beklenen 'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağladı.

Arap basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin ayrılık için anlaştığı 29 yaşındaki oyuncu için tüm hazırlıklar yapıldı.

SALI GÜNÜ ARABİSTAN'A UÇUYOR

Rodrigues ile ailesinin uçak biletlerinin satın alındığı, oyuncunun 20 Ekim günü Cidde'ye uçacağı ve sağlık kontrolleri ve koronavirüs testinden geçtikten sonra takımla idmanlara başlayacağı belirtildi.

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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