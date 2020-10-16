Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'un imha timi hazır!

'un imha timi hazır!

Elinde Mbwana Samatta, , Mame Thiam, Enner ve gibi 5 yetenekli forvet olan seçimde zorlanıyor. Bu zenginlik şampiyonluk yarışında ’nin en büyük kozu olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 22:44 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50
Erol Bulut'un imha timi hazır!

Kanarya'da millilerin de dönmesiyle Samandıra şenlendi. 18 transferin ardından kullanılan "Son 3 sezonda kulübün kağıt üstünde gördüğü en güçlü kadro" yorumları antrenmanlara da yansımaya başladı. Dün yapılan çalışmada her mevkide müthiş bir forma rekabeti yaşanırken, forvet hattındaki bolluk ise ekstra dikkat çekti. Samatta, Cisse, ve Thiam'ı bir arada görenler, "'un işi zor! Kimi oynatsa birileri mecburen kulübede oturacak" demekten kendilerini alamadı.

SAMATTA'YA EKÜRİ ARIYOR
Bu zenginlik, 'nin bu sezon şampiyonluk yarışında en büyük kozu olacak. Ekvador'dan dönecek da bugün yarışa katılacak. Erol Bulut'un bu isimlerden en az 2'sine karşısında şans vermesi bekleniyor. Karagümrük maçında 2 gol atan Samatta favori. Diğerleri ise taktiğe göre seçilecek. Bulut'un bir şansı da rakip defansı aşmakta sıkıntı çekilen ya da geriye düşülen maçlarda kenarda oyunu çevirecek 2-3 forveti bulunacak.

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