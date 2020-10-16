Ibra değil Muriqi’yim

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, basın toplantısı düzenledi. Kosovalı forvet, "Türkiye'de oynamakla İtalya'da oynamak arasında farklılıklar var. Şimdi Lazio'dayım ve takımın hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım. Kulübüm kadar büyük olmak istiyorum" dedi. Birçok takımdan teklif aldığını belirten Muriqi, "Lazio'yu seçtim. Altın Ayakkabı'yı kazanan Immobile (Geçen sezon 36 gol attı) ile birlikte oynamak bir hayalin gerçekleşmesi olacak. Ondan çok şey öğreneceğim ve sahada daha çok gol atması için ona yardımcı olacağım" diye konuştu.

Roma-Lazio derbisinde oynamak için sabırsızlandığını da kaydeden Vedat, İbrahimovic kıyaslaması içinse, "Kosovalı İbrahimovic mi? Ben Lazio'nun Vedat Muriqi'si olacağım, İbrahimovic'i değil" yorumunu yaptı.

PAZARIN EN İYİ ATIŞI

Lazio'ya yakın Lalaziosiamonoi. it sitesi, Vedat Muriç'in transfer pazarının en iyi atışlarından birisi olduğunu savundu: "Müzakereler uzun sürdü. Türkler kartları birkaç kez değiştirdi. Hatta dedikodulara göre Muriç, Fenerbahçeli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile favorisiydi. Ancak başkan Lotito ve Tare, tekliflerini yükselterek transferi bitirmeyi başardılar.