Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas: Fenerbahçe şampiyon olacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitrios Pelkas, antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pelkas'ın açıklamaları şu şekilde:

EROL BULUT YORUMU

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Erol Bulut ile konuştum. Kendisi çok iyi bir hoca ve çok iyi bir insan.

FENERBAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ

Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Avrupa'nın da önde gelen gelen büyük kulüplerinden bir tanesi. Bu sene şampiyon olacağız.

HER YERDE OYNARIM

Futbol bir takım oyunu, ben de takımıma faydalı olabilmek için elimden geleni yapacağım. 10 numara pozisyonunda oynayabiliyorum ama takımın ihtiyacı her şeyin önünde gelir. İnsanlar sahada gördükten sonra stilimle ilgili fikir belirtebilir.

TÜRKİYE LİGİ YUNAN LİGİ'NDEN DAHA İYİ

Türkiye Süper Lig'i çok zor ve tempolu bir lig. Alanyaspor'da oynayan Tzavellas ve Bakasetas'la da görüştüm. Yunan Ligi'nden daha iyi bir lig olduğunu düşünüyorum.

FENERBAHÇE'DE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Transfer döneminde takıma çok fazla oyuncu katıldı.. Umarım kısa sürede, iyi bir kimya yakalarız. Burada olmaktan çok mutluyum. Başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ederim.

FARKLI BİR STİL GÖRMEK İÇİN BURAYA GELDİM

Farklı bir futbol stili görmek için Fenerbahçe'ye geldim. Şampiyonluk çok önemli.

ARAMIZDA REKABETİN OLMASI TAKIM İÇİN BİR AVANTAJ

Mert Hakan, Sosa, Ozan ile aramızda rekabetin olması takım için bir avantaj.

FARKLI BİR STİL GÖRMEK İÇİN BURAYA GELDİM

Farklı bir futbol stili görmek için Fenerbahçe'ye geldim. Şampiyonluk çok önemli.

TARAFTARLARLA BULUŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Fenerbahçe taraftarı ile buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İki yıl önce atmosferi yaşamıştım. Derbileri çok iyi biliyorum, buradaki derbilere de hazırım.

