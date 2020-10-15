Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'den flaş Ibrahimovic sözleri!

Fenerbahçe'den Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi basın toplantısı düzenledi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Burada olmak benim için büyük onur. Ben Lazio'nun Ibrahimovic'i değil, Lazio'nun Vedat Muriqi'i olacağım. Yaz aylarında çok fazla teklif aldım ama oyun stilime en iyi uyacak takımın Lazio olduğunu düşündüm.

"BASKI OLMASI NORMAL"

"Türkiye'de çok fazla gol attım ama bu benim için baskı sebebi değil. Türkiye ile İtalya arasında oyun olarak farklılıklar var. Şimdi Lazio'dayım ve hedeflerimize ulaşmak için elimden geleni yapacağım. Takımıma sahada ne gerekiyorsa vermeye hazırım. Baskı olması normal. Bu baskı beni ve takımımızı başarıya götürecektir. Kulübüm kadar büyük bir futbolcu olmak için buradayım."

Ciro Immobile ile oynamak benim için bir hayaldi. Futbola başladığım zamanı asla unutmuyorum. Şimdi ise Altın Ayakkabı ödülü kazanan bir futbolcuyla birlikte oynayacağım. Ondan öğreneceğim çok şey var. Elimden geldiğince onu destekleyip birlikte çok gol atacağımıza inanıyorum. Hocamızın taktiksek kararlarıyla birlikte takım için en iyi şekilde sahada olacağız.

DERBİ AÇIKLAMASI

Türkiye'de çok fazla derbi maça çıktım. Her futbolcu gibi ben de Roma derbisini dört gözle bekliyorum. Lazio taraftarından çok sayıda güzel mesajlar aldım. Gösterdikleri sevgi için hepsine teşekkür ediyorum. Bu forma için elimden gelenin en iyisini yapacağım.