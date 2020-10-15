Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'den flaş Ibrahimovic sözleri!

'den 'ya olan 'den flaş Ibrahimovic sözleri!

'den Serie A ekiplerinden 'ya 17.5 milyon Euroluk bonservis bedeki ile olan açıklamalarda bulundu. Muriç, "Ben Lazio'nun Ibrahimovic'i değil, Lazio'nun Vedat Muriqi'i olacağım. Yaz aylarında çok fazla teklif aldım ama oyun stilime en iyi uyacak takımın Lazio olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 16:03
Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'den flaş Ibrahimovic sözleri!

'den Serie A ekiplerinden 'ya olan basın toplantısı düzenledi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Burada olmak benim için büyük onur. Ben Lazio'nun Ibrahimovic'i değil, Lazio'nun Vedat Muriqi'i olacağım. Yaz aylarında çok fazla teklif aldım ama oyun stilime en iyi uyacak takımın Lazio olduğunu düşündüm.

"BASKI OLMASI NORMAL"

"'de çok fazla gol attım ama bu benim için baskı sebebi değil. Türkiye ile arasında oyun olarak farklılıklar var. Şimdi Lazio'dayım ve hedeflerimize ulaşmak için elimden geleni yapacağım. Takımıma sahada ne gerekiyorsa vermeye hazırım. Baskı olması normal. Bu baskı beni ve takımımızı başarıya götürecektir. Kulübüm kadar büyük bir futbolcu olmak için buradayım."

Ciro Immobile ile oynamak benim için bir hayaldi. başladığım zamanı asla unutmuyorum. Şimdi ise Altın Ayakkabı ödülü kazanan bir futbolcuyla birlikte oynayacağım. Ondan öğreneceğim çok şey var. Elimden geldiğince onu destekleyip birlikte çok gol atacağımıza inanıyorum. Hocamızın taktiksek kararlarıyla birlikte takım için en iyi şekilde sahada olacağız.

DERBİ AÇIKLAMASI

Türkiye'de çok fazla derbi maça çıktım. Her futbolcu gibi ben de Roma derbisini dört gözle bekliyorum. Lazio taraftarından çok sayıda güzel mesajlar aldım. Gösterdikleri sevgi için hepsine teşekkür ediyorum. Bu forma için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

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