Fenerbahçe'de Perotti'nin durumu belli oldu! Forma giyeceği maç...

Göztepe maçının hazırlıklarına devam edildi. Can Bartu Tesisleri'ndeki basına kapalı idmanda oyuncuların teknik patron Erol Bulut yönetiminde pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı bildirildi.

Milli takımdan dönen Mbwana Samatta ile belindeki ağrılar sebebiyle önceki günkü antrenmanda yer almayan Serdar Aziz de takımla çalıştı.

HANGİ MAÇLA GERİ DÖNECEK?

Öte yandan Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti sakatlığı nedeniyle şu ana kadar idmana çıkamamıştı. Arjantinli yıldız dün düz koşulara başladı.

Fizyoterapist eşliğinde kendisine verilen özel programı uygulayan Perotti'nin salon çalışmalarını da sürdürdüğü belirtildi.

Ancak tecrübeli yıldızın sahalara dönüşü hemen olmayacak. Perotti'nin Göztepe ve Trabzonspor maçlarını da kaçıracağı, Antalyaspor önünde forma giyebileceği öğrenildi.