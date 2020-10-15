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'de Perotti'nin durumu belli oldu! Forma giyeceği maç...

'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Diego Perotti'nin akıbeti belli oldu. Sarı lacivertli futbolcu ve Trabzonspor maçlarını kaçıracak. Peki hangi maçta oynayacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:26 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 13:06
Fenerbahçe'de Perotti'nin durumu belli oldu! Forma giyeceği maç...

maçının hazırlıklarına devam edildi. 'ndeki basına kapalı idmanda oyuncuların teknik patron yönetiminde pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı bildirildi.

Milli takımdan dönen Mbwana Samatta ile belindeki ağrılar sebebiyle önceki günkü antrenmanda yer almayan de takımla çalıştı.

HANGİ MAÇLA GERİ DÖNECEK?
Öte yandan 'nin Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti sakatlığı nedeniyle şu ana kadar idmana çıkamamıştı. Arjantinli yıldız dün düz koşulara başladı.

Fizyoterapist eşliğinde kendisine verilen özel programı uygulayan Perotti'nin salon çalışmalarını da sürdürdüğü belirtildi.

Ancak tecrübeli yıldızın sahalara dönüşü hemen olmayacak. Perotti'nin Göztepe ve Trabzonspor maçlarını da kaçıracağı, Antalyaspor önünde forma giyebileceği öğrenildi.

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