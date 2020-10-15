Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Perotti sevinci

'de Perotti sevinci

'de maçının hazırlıklarına devam edildi. 'ndeki basına kapalı idmanda oyuncuların teknik patron yönetiminde pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı bildirildi. Roma’dan transfer edilen Arjantinli yıldız düz koşulara başladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:26 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de Perotti sevinci

maçının hazırlıklarına devam edildi. 'ndeki basına kapalı idmanda oyuncuların teknik patron yönetiminde pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı bildirildi. Milli takımdan dönen Mbwana Samatta ile belindeki ağrılar sebebiyle önceki günkü antrenmanda yer almayan de takımla çalıştı. Tedavisi devam eden Diego Perotti ise düz koşulara başladı. Arjantinli yıldızın ağrılarının azaldığı öğrenilirken, birkaç gün içinde takımla çalışmalara başlaması umuluyor.

BİZE ULAŞIN