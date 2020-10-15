Fenerbahçe'de Perotti sevinci

Göztepe maçının hazırlıklarına devam edildi. Can Bartu Tesisleri'ndeki basına kapalı idmanda oyuncuların teknik patron Erol Bulut yönetiminde pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı bildirildi. Milli takımdan dönen Mbwana Samatta ile belindeki ağrılar sebebiyle önceki günkü antrenmanda yer almayan Serdar Aziz de takımla çalıştı. Tedavisi devam eden Diego Perotti ise düz koşulara başladı. Arjantinli yıldızın ağrılarının azaldığı öğrenilirken, birkaç gün içinde takımla çalışmalara başlaması umuluyor.