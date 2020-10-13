Haberler Fenerbahçe Jose Sosa Fenerbahçe'de 2. baharı yaşıyor

'de 2. baharı yaşıyor

'nin bu sezon kadrosuna kattığı , profesyonelliği ile takdir topluyor. ’dan bedelsiz alınan 35 yaşındaki yıldız, idmanlar+maçlarda ortaya koyduğu performansla şimdiden yüzleri güldürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 22:48 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 06:50
Jose Sosa Fenerbahçe'de 2. baharı yaşıyor

, ve Milan gibi devlerde forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli kulübe de kısa sürede uyum sağladı. İdmanlarda büyük bir disiplin içinde çalışmalarını yapıyor, çalışkanlığı ile gençlere de örnek oluyor. Adeta ikinci baharını yaşayan Tangocu, ligde oynadığı 4 maçta 1 gol ve 1 asist ile performansını şimdiden sahaya da yansıttı. Şampiyonluk yolunda takıma büyük güç katan tecrübeli oyuncu, Luiz Gustavo ile birlikte teknik heyetin orta sahada ikinci 'futbol aklı' olacak.

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