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Fenerbahçeli Allahyar'a dev talip çıktı!

Sezon başında 'den ayrılarak Zorya'nın yolunu tutan Allahyar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre bonservisi sarı lacivertlilerde bulunan genç golcü, Shakhtar'ın radarına girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 10:44
Fenerbahçeli Allahyar'a dev talip çıktı!

'nin transfer döneminde Ukrayna'nın takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh için Shahkhtar Donetsk devrede.

İranlı futbolcu, 'te yardımcı antrenör olarak çalışan Dario Srna'nın dikkatini çekti. Srna, Allahyar'ı yakından takip etmeleri için scout ekibini görevlendirdi.

"ZORYA LUHANSK'TAKİ PERFORMANSI TAKİP EDİLECEK"

Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar Sayyadmanesh'in takıma uyum sağlama konusunda soru işaretleri olduğu için Shakhtar Donetsk'in bu transfer döneminde teklif yapmadığı, oyuncunun Zorya'daki performansını yakından takip edeceği öğrenildi.

Allahyar Sayyadnamesh, Fenrbahçe formasıyla Türkiye Kupası'nda 5 maçta 1 gol atarken, Süper Lig'de 2 müsabakada görev yaptı. Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

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