Ocak’ta Costa iddiası

Transferde 18 oyuncu alarak rekor kıran Fenerbahçe için şimdiden yeni bir iddia ortaya atıldı. Fichajes. net, sarı-lacivertli takımın ocak ayında Diego Costa'yı renklerine bağlayabileceğini ileri sürdü.

Haberde, 32 yaşındaki Brezilyalı golcünün eski formundan çok uzak olduğu aktarılırken, "Costa'nın Atletico'dan ayrılacağına yönelik söylentiler artıyor. Fenerbahçe onun için pusuda. Türk ekibi yeni bir yapılanmaya gitti. Aslında, Costa'nın adı bu yaz da kulağa geldi ama oyuncunun sözleşme durumu operasyonu durdurdu. Ancak ocak ayında durum tersine dönebilir" denildi. Madrid'deki sözlemesi Haziran 2021'de bitecek olan Costa'nın önünde iki seçenek olacağını hatırlatan site, "Ocak ayında transfer olmak veya temmuzda başka bir kulübe ücretsiz imza atmak. Ancak çok azı Türk futboluna gitmek kadar iştah açıcı. Fenerbahçe'nin şu anda forvete ihtiyacı yok ama olayların seyri durumu değiştirebilir" ifadelerini kullandı



180

La Liga'da bu sezon 3 maça çıkıp 1 gol atan Costa, kariyerinde ise Chelsea ve At. Madrid dahil 470 maçta 180 kez fileleri sarstı; 71 de asist yaptı. Yıldız isim, 24 kez İspanya (10 gol), 2 kez de Brezilya Milli Takımı'nda oynadı..