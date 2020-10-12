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'de eksik idman! ve ...

, 'in 5. haftasında Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra 'ndeki antrenmana sakatlığı süren katılmazken, ise özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 20:55
Fenerbahçe'de eksik idman! Diego Perotti ve Gökhan Gönül...

, 'in 5. haftasında Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe 'ndeki antrenman teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

İdmana milli takımlarda bulunan futbolcular katılmadı. Sakatlığı bulunan 'nin tedavisine tesislerde devam edilirken takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


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