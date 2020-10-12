Haberler Fenerbahçe Bilal Budak resmen açıkladı! "Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım"

resmen açıkladı! " ve 'tan teklif aldım"

Manisaspor'da gösterdiği performansla birçok ve 'ın gündemine giren ve  transferin son gününde ile 3 yıllık sözleşme imzalayan , açıklamalarda bulundu. Bilal Budak, "Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere birçok takımından teklif aldım" ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 15:56 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:38
Bilal Budak resmen açıkladı! "Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım"

Manisaspor'da ortaya koyduğu performansla transferin gözdesi olan ve 1. Lig ekibi 'ne olan , Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

'FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM'

"Başta ve olmak üzere birçok takımından teklif aldım. Keçiörengücü'ne transfer oldum. Gençlere önem veren bir kulübe geldim. Manisaspor'da 10 yıl görev aldım. Manisaspor'dan ayrılırken de takımıma faydam olduğu için gözüm arkada kalmadı. Hedefim Süper Lig'de, A 'da ve Avrupa'da forma giymek."

"İSMİM İLK BEŞİKTAŞ'LA ANILDI"

"İsmim ilk Beşiktaş'la anıldı, sonrasında Fenerbahçe ile de anıldı. Manisaspor'a iki kulüpten de teklif geldi. Bu süreçte daha çok çalıştım. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım. Keçiörengücü'ne transfer oldum. Gençlere önem veren bir kulübe geldim. Manisaspor benim transferimden gelen para ile transferi açtı. Manisaspor'dan ayrılırken de takımıma faydam olduğu için gözüm arkada kalmadı."

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"ÖRNEK ALDIĞIM FUTBOLCU POGBA"

'e benzetilen Bilal Budak, "Futbolseverler tarafından Yusuf Şimşek'e benzetiliyorum. Zaman zaman internetten Yusuf Hoca'nın görüntülerini izliyorum. Örnek aldığım futbolcu ." ifadelerini kullandı.

Öte yandan merkez orta saha oyuncusu olan Bilal Budak, geçtiğimiz sezon 'da çıktığı 21 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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