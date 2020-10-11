Michael Frey: Hedefime odaklandım

KV Red Star Waasland-Beveren'in Belçika Kupası'nda Sparte Petegem'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol atark takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olan Michael Frey, maç sonrasında konuştu.

Frey, Belçika basınına yaptığı konuşmada yeni takımına alıştığını aktarırken, hedeflerinin olduğunun altını çizdi.

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan İsviçreli golcü, maç sonu yaptığı konuşmada, "Yeni bir kulüpte yeni hedefe gitmek ve burada başarılı olmak güzel. Tabii bir forvet olarak hedeflerime odaklandım, çok çalışıyorum. Burada gerçekten çok çalışan iyi bir grup var. İyi bir takımımız var. Bu yüzden golü atmak da kolay oluyor." dedi.

