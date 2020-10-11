Haberler Fenerbahçe Michael Frey: Hedefime odaklandım

: Hedefime odaklandım

'nin sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden KV Red Star Waasland-Beveren'e kiraladığı , takımının Belçika Kupası'nda oynadığı Sparta Petegem maçında 2 gol kaydetmiş ve yıldızlaşmıştı. İsviçreli golcü, maç sonrasında basına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 17:41
Michael Frey: Hedefime odaklandım

KV Red Star Waasland-Beveren'in Belçika Kupası'nda Sparte Petegem'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol atark takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olan , maç sonrasında konuştu.

Frey, Belçika basınına yaptığı konuşmada yeni takımına alıştığını aktarırken, hedeflerinin olduğunun altını çizdi.

Bonservisi 'de bulunan İsviçreli golcü, maç sonu yaptığı konuşmada, "Yeni bir kulüpte yeni hedefe gitmek ve burada başarılı olmak güzel. Tabii bir forvet olarak hedeflerime odaklandım, çok çalışıyorum. Burada gerçekten çok çalışan iyi bir grup var. İyi bir takımımız var. Bu yüzden golü atmak da kolay oluyor." dedi.

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