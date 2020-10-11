Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması! "İşi zor..."

Geçtiğimiz sezon oynadıkları futbolla izleyenleri büyüleyen Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ikilisi, sezonun sona ermesiyle beraber Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bedelsiz katılmıştı.

Sivasspor hocası Rıza Çalımbay, TRT Spor'da eski öğrencileri hakkında konuştu.

"İŞİ ZOR"

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'a dair yaptığı açıklamada, "Mert Hakan'ın işi zor, Fenerbahçe çok fazla transfer yaptı." dedi.

"YERİNE OYNASA..."

Tecrübeli hocas konuşmasının dEmre Kılınç'ın orta sahada oynamasına şaşırdım. Yerinde oynarsa daha başarılı olabilir." dedi.