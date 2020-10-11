Haberler Fenerbahçe Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması! "İşi zor..."

ve açıklaması! "İşi zor..."

Geçtiğimiz sezon oynadıkları futbolla izleyenleri kendilerine hayran bırakan ve Yandaş, sezonun sona ermesiyle beraber Sivasspor'dan ayrılmışlardı. Sivasspor teknik direktörü , eski futbolcuları hakkında konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 16:38
Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması! "İşi zor..."

Geçtiğimiz sezon oynadıkları futbolla izleyenleri büyüleyen ve Yandaş ikilisi, sezonun sona ermesiyle beraber Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bedelsiz katılmıştı.

Sivasspor hocası , TRT Spor'da eski öğrencileri hakkında konuştu.

"İŞİ ZOR"

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'a dair yaptığı açıklamada, "Mert Hakan'ın işi zor, Fenerbahçe çok fazla transfer yaptı." dedi.

"YERİNE OYNASA..."
Tecrübeli hocas konuşmasının dEmre Kılınç'ın orta sahada oynamasına şaşırdım. Yerinde oynarsa daha başarılı olabilir." dedi.

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