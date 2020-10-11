Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand milli maçta sakatlandı! İşte son durumu

'nin yeni transferi milli maçta sakatlandı! İşte son durumu

'nun ile karşı karşıya geldiği maçta ayağı burkulan ve oyuna devam edemeyen 'nin yeni transferi 'ın son durumu belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 16:05 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 16:06
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand milli maçta sakatlandı! İşte son durumu

'nin yaz sezonunda ekibi Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu stoper , milli takımının ile karşılaştığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 27 yaşındaki stoperin son durumu belli oldu.

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL
Futbol Arena'nın haberine göre, hazırlık maçında Burkina Faso'ya 3-0 mağlup olurken, Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Marcel Tisserand karşılaşmaya devam edemedi. Başarılı stoperin sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi.

Burkina Faso mücadelesinde ayak bileği burkulan Marcel Tisserand, tedbir amacıyla oyundan alındı. Riske edilmeyen Marcel Tisserand'ın bir sıkıntısı olmadığı aktarıldı.

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