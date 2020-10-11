Fenerbahçe'den 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den anlamlı bir hareket geldi. Sarı-lacivertliler resmi hesabından, 11 Ekim Dünya Kız çocuklarıyla ilgili paylaşımda bulundu.



Fenerbahçe'den yapılan paylaşım şu şekilde:



11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü…

Kız çocuklarının özgür ve karşı cinsleriyle eşit olmasının önündeki engellerin kaldırılması adına farkındalık oluşturmak için Birleşmiş Milletler tarafından hayata geçirilen "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü" kutluyor,

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak HeForShe destekçisi olmaktan onur duyduğumuzu bir kez daha paylaşıyoruz.

Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin yasal ve sosyal zeminde sağlanmasına öncülük eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde kalarak, kız çocuklarının hayalleri ve hedeflerinin peşinde koşabilmesi için üstümüze düşeni yapmaya her zaman hazır olduğumuzu vurguluyoruz.

Bir kez daha dile getirmek istiyoruz ki; Aydınlık yarınlar hayallerine koşan kız çocuklarıyla mümkündür.