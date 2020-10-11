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'den 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

resmi sitesinden 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada, "Aydınlık yarınlar hayallerine koşan kız çocuklarıyla mümkündür." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 12:31 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 12:34
Fenerbahçe'den 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

Süper Lig ekiplerinden 'den anlamlı bir hareket geldi. Sarı-lacivertliler resmi hesabından, 11 Ekim Dünya Kız çocuklarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşım şu şekilde:

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü…

Kız çocuklarının özgür ve karşı cinsleriyle eşit olmasının önündeki engellerin kaldırılması adına farkındalık oluşturmak için Birleşmiş Milletler tarafından hayata geçirilen "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü" kutluyor,

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak HeForShe destekçisi olmaktan onur duyduğumuzu bir kez daha paylaşıyoruz.

Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin yasal ve sosyal zeminde sağlanmasına öncülük eden Cumhuriyetimizin kurucusu 'ün izinde kalarak, kız çocuklarının hayalleri ve hedeflerinin peşinde koşabilmesi için üstümüze düşeni yapmaya her zaman hazır olduğumuzu vurguluyoruz.

Bir kez daha dile getirmek istiyoruz ki; Aydınlık yarınlar hayallerine koşan kız çocuklarıyla mümkündür.

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