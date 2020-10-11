Fener yenilerle güzel

Fenerbahçe, TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Milli arayı boş geçirmek istemeyen sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadeleye; Harun, Lemos, Serdar, Sadık, Caner, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Sinan, Cisse ve Kemal Ademi onbiriyle çıktı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Kanarya, 7. dakikada Sinan Gümüş'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

İstanbulspor 40'ta Eduart Rroca ile yanıt verdi, iki dakika sonra Lemos topu kendi kalesine gönderince devreyi konuk ekip 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, 67'de Mert Hakan Yandaş, 77'de Papiss Cisse'nin attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekipte Tolga Ciğerci, Eyüp, Serhat ve Oytun ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

İstanbulspor 40'ta Eduart Rroca ile yanıt verdi, iki dakika sonra Lemos topu kendi kalesine gönderince devreyi konuk ekip 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, 67'de Mert Hakan Yandaş, 77'de Papiss Cisse'nin attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekipte Tolga Ciğerci, Eyüp, Serhat ve Oytun ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

DRONE İLE TAKİP

Drone ile takip EROL Bulut, İstanbulspor maçını drone ile takip ettirdi. Sahadaki birçok bölgeyi çizgilerle ayıran sarı-lacivertli teknik adam, drone ile karşılaşmayı havadan kayda aldı. Bulut yaptığı bu sistemle müsabakada çizili alanlara göre oynanan futbolu ve oyuncuların mevki dağılımlarını analiz etti.

LUIZ GUSTAVO CENTİLMENLİĞİ

Brezilya Milli Takımı ve Bayern Münih'te forma giyen Gustavo dün kendisinden 11 yaş küçük Oytun'un ayakkabılarını bağlayıp, centilmenlik dersi verdi.

ADEMİ'DEN ASİST

FENERBAHÇE'nin transferin son gününde renklerine bağladığı Kemal Ademi ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. İlk onbirde sahaya çıkan İsviçre pasaportlu forvet, Sinan Gümüş'ün attığı golün asistini yaptı. Bir başka yeni transfer Papiss Cisse de ikinci maçında fileleri havalandırdı.

TALİHSİZ LEMOS

Ligdeki Fatih Karagümrük maçında 2 penaltıya sebep olan Mauricio Lemos'un talihsizliği devam ediyor. Uruguaylı savunmacı dün de kendi kalesine gol attı. Üzüntü yaşayan Lemos'u takım arkadaşları teselli etti.

BAKLAVA SİSTEMİ

Sarı-lacivertliler çift forvetle karşılaşmaya başladı. Teknik direktör Erol Bulut takımı 4-1-2-1-2 dizilişiyle sahaya sürdü. Stoperde Serdar Aziz ile Sadık Çiftpınar oynadı, Lemos ise sağ bekte forma giydi.