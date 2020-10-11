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Caddesi

Belediye Meclisi, 'ye 20 yıl başkanlık yapan 'ın isminin kentte bir caddeye verilmesini kararlaştırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 00:12 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50
Aziz Yıldırım Caddesi

Belediye Meclisi, 'ye 20 yıl başkanlık yapan 'ın isminin kentte bir caddeye verilmesini kararlaştırdı. Şıralık Mahallesi'ndeki caddenin adı 'Aziz Yıldırım C addesi' olacak. Karar oy birliğiyle alındı. Düzce Belediye Başkanı , Aziz Yıldırım'ın adını yaşatmanın bir şeref olduğunu söyledi.

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