Aziz Yıldırım Caddesi

Düzce Belediye Meclisi, Fenerbahçe'ye 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın isminin kentte bir caddeye verilmesini kararlaştırdı. Şıralık Mahallesi'ndeki caddenin adı 'Aziz Yıldırım C addesi' olacak. Karar oy birliğiyle alındı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Aziz Yıldırım'ın adını yaşatmanın bir şeref olduğunu söyledi.