Düzce Belediye Meclisi, Fenerbahçe'ye 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın isminin kentte bir caddeye verilmesini kararlaştırdı. Şıralık Mahallesi'ndeki caddenin adı 'Aziz Yıldırım C addesi' olacak. Karar oy birliğiyle alındı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Aziz Yıldırım'ın adını yaşatmanın bir şeref olduğunu söyledi.
Aziz Yıldırım Caddesi
Düzce Belediye Meclisi, Fenerbahçe'ye 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın isminin kentte bir caddeye verilmesini kararlaştırdı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 00:12 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50