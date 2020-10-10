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'nin yeni transferi Muriqi ile aynı takımda buluşuyor!

Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılmasının ardından forvet transferleri gerçekleştiren 'de alınan bir forvet de olmuştu. Sarı lacivertlilerin doğumlu İsviçreli forveti Ademi, tercihini de 'dan yana yaptı. Böylece Kosova Futbol Federasyonu Kemal Ademi'yi milli takıma alırsa Kosova'nın hücum hattını Muriqi ve Ademi oluşturacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 22:25 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 22:26
Fenerbahçe'nin yeni transferi Muriqi ile aynı takımda buluşuyor!

'nin doğumlu İsviçreli forveti Ademi, tercihini 'dan yana yaptı.

Telegrafi'nin haberine göre; Almanya ve pasaportuna sahip olan , Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi'yi arayarak Kosova için oynamaya hazır olduğunu söyledi. Federasyon başkanı Ademi'nin, Kosova'nın Slovenya ve ile yapacağı Uluslar Ligi maçlarının ardından 24 yaşındaki 1.98'lik forvet ile bir görüşme yapacağı ifade edildi. Federasyonunun Ademi için nezdinde girişimlere başlayacağı da vurgulandı. Öte yandan haberde Kemal Ademi için İsviçre ve 'nin de ilgisi olduğu kaydedildi.

24 yaşındaki Ademi; Kosova Milli Takımı'nda oynama hakkı kazandığı takdirde, Lazio'ya olan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriç'nin yanı sıra Atdhe Nuhi birlikte milli takımın forvet hattını oluşturacak. Ademi, henüz herhangi bir milli takımın formasını giymedi.

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