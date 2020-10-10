Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar dolayısıyla Süper Lig ve TFF 1. Lig'e verilen arada Fenerbahçe ile İstanbulspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'da Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak. Mücadele Fenerbahçe Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak. Ancak maçı sadece Katıl butonu üzerinden üyelik sahibi olanlar izleyebilecek.