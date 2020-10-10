Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu sezon transferde fırtına gibi esen tam 18 futbolcuyu kadrosuna kattı. Milli ara ile birlikte takımın kaynaşması için fırsat arayan ve hazır olmayan futbolcuları hazır tutmak isteyen sarı-lacivertliler, 1. Lig ekibi ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 08:40 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 08:40
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar dolayısıyla ve 1. Lig'e verilen arada ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'da 'nde oynanacak. Mücadele Fenerbahçe Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak. Ancak maçı sadece Katıl butonu üzerinden üyelik sahibi olanlar izleyebilecek.

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