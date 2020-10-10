Fenerbahçe - İstanbulspor | CANLI

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig'e verilen arada Fenerbahçe ile İstanbulspor hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadlede Fenerbahçe'nin yeni transferleri de sahne alıyor.

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FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR: 1-0 (7' Sinan Gümüş)

FENERBAHÇE'NİN 11'İ:

Harun Tekin, Lemos, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Sinan Gümüş, Papiss Cisse, Kemal Ademi.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan mücadelesaat 17.00'de başladı ve Fenerbahçe Youtube kanalı üzerinden yayınlanıyor. Karşılaşmayı sadece Katıl butonu üzerinden üyelik sahibi olanlar izleyebilliyor