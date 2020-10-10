Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - İstanbulspor | CANLI

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Milli ara ile birlikte takımın kaynaşması için fırsat arayan ve yeni transferlerini bir an önce lige hazırlamak isteyen , 1. Lig ekibi ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 08:40 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 17:26
Fenerbahçe - İstanbulspor | CANLI

Milli maçlar nedeniyle ve 1. Lig'e verilen arada ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Samandıra 'nde oynanan mücadlede Fenerbahçe'nin yeni transferleri de sahne alıyor.

CANLI SKOR

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR: 1-0 (7' )

FENERBAHÇE'NİN 11'İ:

, Lemos, , Sadık Çiftpınar, , Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Sinan Gümüş, , Kemal Ademi.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan mücadelesaat 17.00'de başladı ve Fenerbahçe Youtube kanalı üzerinden yayınlanıyor. Karşılaşmayı sadece Katıl butonu üzerinden üyelik sahibi olanlar izleyebilliyor

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