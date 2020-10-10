Fenerbahçe'de dün de yeni transfer Kemal Ademi basının karşısına çıktı. Arnavut asıllı oyuncu, sarı-lacivertli takıma geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Fenerbahçe fantastik bir kulüp. Oyuncuları ve teknik heyet fantastik. Burada kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu. 24 yaşındaki forvet, Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç ile kıyaslanması hakkında, "Vedat Muriç'in Fenerbahçe'deki maçlarını izlemiştim, birçok gol attı. Kendisi büyük bir forvet. Ancak ben Vedat Muriç tarzı bir santrfor değilim. Boyuma (1.98) göre hızlı bir oyuncuyum. Tempolu futbolu seviyorum" derken, "Zlatan İbrahimovic idol olarak alınabilecek bir oyuncu. Eski takım arkadaşlarım bana öyle seslenirdi ama ben onlara 'Benim adım Kemal Ademi' derdim" ifadelerini kullandı. Ademi birçok farklı ülkenin pasaportuna sahip olduğunu kaydederek, Türk Milli Takımı'nda oynayıp oynayamayacağını ise bilmediğini dile getirdi.

EROL HOCANIN ALMANCA BİLMESİ BENİM İÇİN AVANTAJ

Kemal Ademi, "Yaklaşık 1 haftadır buradayım ve burada çok fazla kaliteli orta yapıldığını gördüm. İsviçre'de bu kadar kaliteli orta yapılmıyordu. Orada futbol biraz daha farklı. 3-4 sene önce bir sakatlık yaşadım ama geride kaldı; şu an iyiyim. Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır. Erol Bulut hocanın Almanca konuşabilmesi benim için çok önemli. Anlamadığım bir şeyi kendisine sorabiliyorum. Takım içinde çok fazla Almanca konuşan futbolcu var, bu benim için çok iyi bir durum" dedi.