Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan Luiz Gustavo'ya övgü! "Örnek bir profesyonel"

'tan 'ya övgü! "Örnek bir profesyonel"

'ye olduğu günden bu yana sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu 'nun, her antrenman sonrası yaptığı ekstra çalışmalar teknik direktör 'u da memnun etti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 09:41
Erol Bulut'tan Luiz Gustavo'ya övgü! "Örnek bir profesyonel"

'de gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazanan Brezilyalı futbolcu , teknik ekibin de en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Takvim'de yer alan habere göre 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, her idman sonrası ekstra çalışma yapıyor. Teknik direktör , Luiz Gustavo için "Örnek bir profesyonel" ifadelerini kullanıyor.

Fenerbahçe'ye 2019 yılında Fransız ekibi Olympique Marsilya'dan olan Brezilyalı orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımda çıktığı 36 karşılaşmada 3 gol atarken 1 de asist yaptı. Tecrübeli ismin sözleşmesi 2021'de sona eriyor.


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