Erol Bulut'tan Luiz Gustavo'ya övgü! "Örnek bir profesyonel"

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazanan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, teknik ekibin de en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Takvim'de yer alan habere göre 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, her idman sonrası ekstra çalışma yapıyor. Teknik direktör Erol Bulut, Luiz Gustavo için "Örnek bir profesyonel" ifadelerini kullanıyor.

Fenerbahçe'ye 2019 yılında Fransız ekibi Olympique Marsilya'dan transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımda çıktığı 36 karşılaşmada 3 gol atarken 1 de asist yaptı. Tecrübeli ismin sözleşmesi 2021'de sona eriyor.



