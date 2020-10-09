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Son dakika: ve Feghouli 'ya şikayet etti!

Yönetim Kurulu'nun indirim isteğini kabul etmeyen Younes ve Sofiane Feghouli'den şok bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı takımda gözden düşen iki ismin konuyu 'ya taşıdıkları belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 16:01 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 16:34
Son dakika: Belhanda ve Feghouli Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti!

'da başkan 'in maaş indirimini kabul etmeyen iki futbolcu olduğunu açıklamasının ardından isimler üstünde tartışmalar başlamıştı. döneminde teknik direktör 'in gönderilecekler listesinin başına yazdığı iki ismin birlikte konuyu 'ya taşıdıkları öğrenildi.

BELHANDA VE FEGHOULI'DEN FIFA'YA ŞİKAYET!
Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes ve Sofiane Feghouli olduğu ortaya çıktı.

KADRO DIŞI BIRAKILMALARI GÜNDEMDE!
Bu gelişmenin ardından Fatih Terim'in iki oyuncuya forma şansı vermeyeceği ve kadro dışı bırakılmasının gündemde olduğu belirtildi.

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