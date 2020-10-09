Haberler Fenerbahçe Ozan Tufan'ın göbek adı: Iniesta!

'ın göbek adı: Iniesta!

, Almanya’ya attığı muhteşem gol ve performansıyla teknik heyeti sevindirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:18 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Ozan Tufan'ın göbek adı: Iniesta!

A 'ın Almanya ile 3-3 berabere kaldığı maça müthiş golü ve futboluyla damga vuran , Fenerbahçe cephesinde de sevinç yarattı. 25 yaşındaki oyuncu, zorluk seviyesi yüksek maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor. Bugüne kadar Almanya, İsveç, Çekya, Ukrayna, Danimarka, Real Madrid ve Beşiktaş filelerini havalandıran Ozan'ın ceza sahası dışından attığı jeneriklik goller şimdiden hafızalarda yer etti. Şenol Güneş'ten, "Çok yetenekli bir oyuncu. Ben Ozan'ın çok daha üstüne koyacağını düşünüyorum, yeter ki kendini yeterli görmesin" övgüsünü alan Ozan'ın performansı sosyal medyada da gündem oldu.

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