Fenerbahçeli Mauricio Lemos: Kariyerimde ilk kez...

Lemos, "Takımın birbirini biraz daha tanıması gerekiyor bu süreçte. İlk 4 haftada yenilgi görmedik. Daha da iyiye gitmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Ligin başlamasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Lemos, "Yeni bir takımız. Hala düzeltmemiz gereken bazı detaylarımız var. Takımın birbirini biraz daha tanıması gerekiyor bu süreçte. İlk 4 haftada yenilgi görmedik. Daha da iyiye gitmek istiyoruz. Saha içerisinde çok rahat hissettim. Tabii ki taraftarlar olsaydı tribünde çok daha farklı olurdu, çok daha güzel olurdu. Son maçta şansızlık yaşadım. 2 penaltıya sebebiyet verdim ve kırmızı kart gördüm ama futbol böyle, yapmamız gereken aynı şekilde çalışmaya devam etmek" diye konuştu.

"HAKEMLER DE HATA YAPABİLİRLER"

Fatih Karagümrük maçındaki penaltılar ve kırmızı kart ile ilgili neler hissettiği sorulan Lemos, "Gerçekten çok kötü bir his. Defans oyuncusu penaltıya sebebiyet verdiğinde çok kötü hisseder. Günümüz futbolunda bunu daha sık görüyoruz çünkü artık VAR sistemi var. Bütün ince detaylar net şekilde gözüküyor. Top eline değmiş mi, defans oyuncusunun bir müdahalesi var mı, bunlar çok net gözüktüğü için biz defans oyuncuları böyle bir risk altındayız. Son maçta 2 penaltıdan ilki elime çarptı. Fakat ikinci pozisyonda, hakeme de söyledim herhangi bir temasım olmadı, dokunmadığımı söyledim. Görüntülerde de bu çok net şekilde belli oluyor. Tabii hakemler de hata yapabilirler, onların da bizim de elimizden gelenin en iyisini yapıp bu hataları minimuma indirmemiz gerekiyor. Daha önce tek maçta 2 penaltıya sebebiyet vermemiştim" şeklinde konuştu.





"ALTAY ÇOK İYİ BİR KALECİ'

Altay'ın ikinci penaltıyı kurtarması hakkında da konuşan Lemos, "Tabii ki ben o an tünelden soyunma odasına giderken çok kızgındım ve o kızgınlıkla penaltıyı izleyecek bir televizyon bulamadım. Daha sonra çığlıklar duydum ve penaltının gol olduğunu düşündüm. Bana 'hayır Altay kurtardı' dediler. Gerçekten Altay çok iyi bir kaleci ve aynı zamanda çok iyi bir takım arkadaşı. Bu sezon kurtardığı birçok kritik pozisyon var. Maç sonu yanına gidip minnettar olduğumu söyledim" diye konuştu.

"FENERBAHÇE, HER MAÇA VE HER DERBİYE KAZANMAK İÇİN ÇIKAR"

Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Lemos, "Derbiler her zaman çok özel karşılaşmalardır. Özellikle Türkiye'de derbilerin nasıl yaşandığını çok iyi biliyorum. Tabii ki taraftar olmaması sebebiyle biraz soğuk bir derbiydi. Biz hazırlıklarımızı her derbiye olduğu gibi en iyi şekilde yaptık. Kafamızda kesinlikle kaybetmek yoktu. Fenerbahçe, her maça ve her derbiye kazanmak için çıkar. Beraberlik de ufak bir ihtimaldir ama kaybetmeyi asla düşünmez. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Takımımızın iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Takımım adına mutluyum" dedi.

Karşılaşma öncesinde özel olarak yaptığı bir şeyin olup olmadığına ilişkin soruya Lemos, "Özel olarak yaptığım herhangi bir şey yok. Sadece maça bir saat kala soyunma odasında konsantre olarak odağımı tamamen maça vermeye çalışıyorum. Biz oyuncular bütün hafta maçı ve maçın nasıl olmasını istediğimizi düşünürüz. Ancak benim ilk yapmaya çalıştığım şey, kesinlikle rahat olmaya çalışmak. Aynı zamanda da maçın başlamasına bir saat kala bütün odağımı maça vermek. Nasıl oynamak istediğimi düşünmek ve hata yapmamaya konsantre olmak. Bunu da 90 dakikaya yayabilmek" şeklinde yanıt verdi.

"ANTRENMANLARDA HERKES İLK 11'DE OYNAYABİLMEK İÇİN BÜYÜK BİR SAVAŞ VERİYOR"

Takımdaki rekabet ortamını da değerlendiren Lemos, "Takımımızda çok fazla oyuncu var ve hepsi de as olarak oynayabilecek oyuncular. Bu da çok iyi bir şey. Antrenmanlarda herkes ilk 11'de oynayabilmek için büyük bir savaş veriyor. İlk 11'de oynadıktan sonra da yerini koruyabilmek için gerçekten herkes çok çalışıyor. Dolayısıyla takımımız için bu kadar güçlü olmamız iyi bir şey. Rakipler için de her zaman fazla alternatifimiz olduğu için onlar için de negatif olabilecek bir şey. Bizim hedefimiz alabildiğimiz kadar galibiyet almak" şeklinde konuştu.





"EROL BULUT'UN BİZDEN İSTEDİKLERİNİ TAM OLARAK ANLADIĞIMIZ ZAMAN HER ŞEY ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Teknik direktör Erol Bulut ile iletişimini de anlatan Mauricio Lemos, "Gerçekten çok iyi bir teknik direktörümüz var. Her zaman daha iyi olabilmemiz için neler yapmamız gerektiğini bize çok iyi anlatıyor. Tabii ki kendisi de yeni geldi. Şu anda bizi de tanımaya çalışıyor ama biz onun bizden istediklerini tam olarak anladığımız zaman her şey çok daha iyi olacak. Çok daha iyi bir takım olacağız. Bize her zaman hatalarımızı gösteriyor. Hatalarımızı nasıl düzeltebileceğimizi anlatıyor. Bu takım olarak da bireysel olarak da çok iyi" dedi.

Takım içi arkadaşlığa da değinen Uruguaylı futbolcu, "Gerçekten çok güzel bir oyuncu grubumuz var. Herkes birbiriyle konuşarak iletişim halinde olmaya çalışıyor. Tabii ki bazen dil farklılıkları buna engel olabiliyor ama biz gün gün bunu aşmaya çalışıyoruz. Yabancı dil bilmeyen Türk oyuncularla da gerekirse işaret yöntemleriyle anlaşmaya çalışıyoruz. İngilizce konuşanlarla İngilizce anlaşıyorum. Aynı zamanda Güney Amerikalılar grubu olarak dil anlamında büyük rahatlık yaşıyoruz. Ben Portekizce konuşanlarla da anlaşabiliyorum. En güzeli de herkes birbirine hatalarını gösterip daha iyiye gitmesi için elinden gelen yardımı yapıyor. Sezon sonunda bütün hedeflerimize ulaşabilmek için inşallah bu şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'la derbisi öncesi düzenlenen tekne turuyla ilgili ise Lemos, "Gerçekleştirmiş olduğumuz tekne turu çok güzel geçti. Ailelerimizin de birbirleriyle tanışma imkanı oldu. Derbi öncesinde bu etkinlik çok hoşuma gitti" dedi.

İstanbul'u çok beğendiğini de sözlerine ekleyen Lemos, şehri gezmek için sabırsızlandığını ise şu şekilde aktardı: "İstanbul'da görülecek çok yer var fakat şu ana kadar pek fazla gezip görme şansım olmadı. Şehre, trafiğe biraz daha adapte olunca mutlaka dışarı çıkıp görmem gereken her yeri görüp tanımak istiyorum. Bugüne kadar olan süreçte takımıma odaklanmaya çalıştım, hafta sonu oynayacağımız maçlarda %100 hazır olabilmek için. Ama gerçekten İstanbul çok güzel bir şehir. Görmek için sabırsızlanıyorum."

Önceliğinin her zaman iyi antrenman yapmak ve iyi dinlenmek olduğunu belirten başarılı savunma oyuncusu, "Tabii ki evden dışarı çıkmam gereken zamanlar oldu, gerek ev alışverişi, gerek mutfak alışverişi için. Tabii ki İstanbul'u ve Türkiye'yi gerçek anlamda tanımak istiyorum. Şu anda kafamda sadece futbol var. Amacım iyi oynamak, iyi performans sergilemek, fit bir durumda olmak ve hafta sonuna %100 bir şekilde hazır olmak" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZIN BANA GÖSTERDİĞİ İLGİDEN ÇOK MUTLUYUM"

Taraftarlarımızın desteğiyle ilgili de konuşan Lemos, "Gerçekten çok gurur duyuyorum Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği ilgiden dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımız her gün sosyal medyadan bana mesaj gönderiyor, beni desteklediklerini gördüğüm çok fazla paylaşım görüyorum. Çok mutlu oluyorum. Her birine tek tek cevap vermek istiyorum ama bu imkansız. Her oyuncunun bu kadar sevildiğini görmesi çok hoşuna gider" dedi.

Kendisinin dünyanın en iyi savunma oyuncularıyla kıyaslandığı bir tweetle ilgiliyse Mauricio Lemos, "Bu tweette adı geçen oyuncular gerçekten çok büyük oyuncular. Hepsini biraz biraz izleyip bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Umarım gelişerek devam ederim" ifadelerini kullandı.

Son olarak dünya futbolundan örnek aldığı isimleri aktaran Uruguaylı futbolcu, "Ben aslında her defans oyuncusunu izlemeye, hepsinden biraz bir şeyler alabilmeye çalışıyorum. David Luiz'i beğeniyorum, Diego Godin, Sergio Ramos günümüz futbolunda çok önemli savunma oyncuları. Sadece savunma yapmıyorlar aslında oyun için gerekli her şeyi yapıyorlar. Bu oyuncuları izlemekten büyük keyif alıyorum. Onları izlemek de bana kesinlikle çok fazla şey katıyor. Kendi ülkemden de Lugano, Gimenez, Diego Godin... Bunlar gerçekten benim için çok iyi referans olabilecek oyuncular. Ben aslında birçok oyuncuya bakıp neleri yapmam neleri yapmamam gerektiğini anlamaya çalışıyorum, kendimi daha fazla geliştirmeye çalışıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.