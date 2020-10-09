Diego Perotti dedikodulara cevap verdi: Haftaya sahadayım!

Fenerbahçe'nin transferin son günü AS Roma'dan renklerine bağladığı Diego Perotti basın toplantısı düzenledi. Arjantinli yıldız, Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu olduğunu belirtirken, "Roma'dan buraya gelmek zor bir karardı ancak burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü Fenerbahçe, tarihinde birçok başarılara, kupalara sahip olan tutkulu bir takım. Gelmeden önce Cengiz Ünder ve Sosa ile konuştum. Şehir ve takım hakkında bilgiler aldım. Emre Belözoğlu ile de 2 kez görüntülü konuşma yaptık. Buraya gelmemi çok istedi" ifadelerini kullandı.

G.SARAY'A MESAJ

Sakatlığının önemli olmadığını vurgulayan Perotti, "Futbolda yaş ilerledikçe sakatlık riski artıyor. Ancak durumum çok ciddi değil. Sanırım 1 hafta içinde takıma katılacağım" diye konuştu. Tangocu ayrıca, "Karagümrük maçında takım çok hoşuma gitti. Hep hücumu düşünen bir ekip gördüm. Fenerbahçe ile Galatasaray rekabetini duymuştum. Kariyerimde birçok derbide bulundum. Umarım biz kazanırız. Bunlar futbolda güzel şeyler. Hala mücadeleciyim ve hırsım yüksek. Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

SOL KANATTA ÇOK DAHA RAHATIM

Türkiye'deki maçları izlemiştim. Atmosfer Güney Amerika'ya çok benziyor

* Ortega'yı kişisel olarak tanımıyorum ama sıradışı bir futbolcuydu.

* Sol açıkta oynarken daha rahat hissediyorum.

* Daha önce Boca formasıyla aynı renklerde (sarı-lacivert) bulundum. Bu benim için motivasyon kaynağı.

İSTANBUL ÇOK GÜZELMİŞ

Perotti, İstanbul'un anlatıldığı gibi çok güzel bir şehir olduğunu ifade etti. Vatandaşı Sosa ile bir restoranda yemek yerken görüntülerini paylaşan Arjantinli yıldızın mutluluğu dikkat çekti.



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10 numaralı formayı sevdiğini belirten Perotti, "Elde 21 kalmış ben de onu aldım" dedi.



