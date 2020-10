21 takım 236 imza!

Koronavirüsün ekonomik olarak büyük bir darbe vurduğu futbol endüstrisi, transfer döneminde özellikle ligimizi etkilemedi. F.Bahçe'nin 18 transferle başı çektiği yaz transfer döneminde, ardından 16 transferle Çaykur Rizespor geldi. 4 Büyükler arasında en fazla transferi sarı- lacivertliler yaparken, Trabzon 11, Beşiktaş 10 ve G.Saray 7 imza gerçekleştirdi. TFF'nin kararıyla bu sezon 21 takımla oynanan Süper Lig'de 236 transfer gerçekleşti. 15 takım 10 ve üzerinde transfer yaparak kadrolarını takviye etti.



4 BÜYÜKLER'DEN SONRA RİZESPOR

Süper Lig'in transfermarkt verilerine göre en değerli takımları sıralamasında, Fenerbahçe'den sonra en çok transferi gerçekleştiren takım olan Çaykur Rizespor, 32.7 milyon Euro değeriyle 6. sırayı aldı. Ligin son şampiyonu Medipol Başakşehir'in 88.95 Euro ile Süper Lig'in en değerli takımı olduğu, ardından 4 Büyükler'in geldiği ilk 10 sıralamasında; 32.28'le Sivasspor 7., 25.28'le Aytemiz Alanyaspor 8., 24.48'le Yeni Malatyaspor 9. ve 25.53'le Kasımpaşa 10. basamakta yer aldı.



17 TAKIMDAN 190 İMZA



TAKIM GELENLER

Ç. RİZE 16

A.GÜCÜ 15

Y. MALATYA 15

K.GÜMRÜK 13

KASIMPAŞA 12

ERZURUM 12

ALANYA 11

GÖZTEPE 11

HATAYSPOR 11

DENİZLİ 11

KONYA 10

G.ANTEP FK 10

ANTALYA 9

BAŞAKŞEHİR 8

G.BİRLİĞİ 7

SİVASSPOR 7





SÜPER LİG TRANSFER BORSASI



ALANYASPOR

GELENLER: Çağdaş Atan (Teknik direktör), Fatih (D / Beşiktaş / Takas), U.Ceylan (K / Y.Malatya), Davidson (Os / V.Guimaraes / 1 milyon euro), Bareiro (F / Monterrey / Kiralık), E.Bekiroğlu (Os / 1860 Münih), A.Gülay (D / Beşiktaş / Kiralık), B.Kutlu (Os / Sion), Babacar (F / Sassuolo / Kiralık), Moubandje (D / D.Zagreb / Kiralık), Ç.Güney (K / Bursa / Kiralık), A.Çelebi (D / Beşiktaş / Kiralık) GİDENLER: Fernandes (Os / Kalba), Cisse (F / F.Bahçe), N'Sakala (D / Beşiktaş / Bedelsiz), Djalma (Os / Farense), K.Kanak / (D / Erzurum), C.Gönen (K / Denizli), H.Yılmaz (K / Tuzla), L.Gör (D / Altay), M.Çağıran (Os / Konya), Sackey (Os / Hatay), Welinton (D / Beşiktaş / Takas), Baiano (D / Serbest), E.Birniçan (K / Konya), O.Bulut (Os / Rize / Kiralık), E.Altıntaş (Os / A.Demirspor / Kiralık)



ANTALYASPOR

GELENLER: Orgill / (F / A.Gücü), Gökdeniz (Os / Kocaeli / 115 bin euro), Serdar (Os / Huesca), Nuri (Os / W.Bremen), Sam (Os / Altach), İmeri (Os / Shkendija), A.Eren (D / Ankara), M.Yılmaz (D / B.Münih 2 / 500 bin euro), Naldo (D / Espanyol) GİDENLER: Sinan (F / F.Bahçe) Vainqueur (Os / Serbest), Celustka (D / Sparta Prag), Charles (Os / Serbest), Yekta (Os / Altay), Diego (D / G.Birliği), Salih (D / G.Birliği), Chico (Os / Serbest), N'Dinga (Os / Serbest), Cissokho (D / Serbest), Blanco (F / Oviedo / Kiralık), Sangare (D / F.Bahçe / 1.75 milyon euro), H.Alpsoy (Os / Altay / Kiralık), Mukairu (F / Anderlecht / Kiralık)



ANKARAGÜCÜ

GELENLER: Fuat Çapa (Teknik direktör), Lukasik (D / Gdansk), Sarlija (D / Belupo / 350 bin euro), Erdi (D / Keçiörengücü), Şahverdi (Os / E.Frankfurt), Atakan (Os / Ankara), Mücahit (F / Konyaspor), Adzic (Os / Anderlecht / Kiralık), Paintsil (Os / Genk / Kiralık), Bolingi (F / Antwerp / Kiralık), Cekici (Os / Olimpija / 200 bin euro), E.Güral (F / T.Münih), A.Potuk (Os / F.Bahçe), Börven (F / Rosenborg), Voca (Os / Luzern), Diousse (Os / St Etienne) GİDENLER: Mehmet (D / H.Trabzon), Rodrigues (F / D.Kiev / Kiralıktan döndü), Michalak (Os / Rize), Orgill (F / Antalya), Rivas (F / DC United), Faty (Os / Reggina), Nduka (Os / Serbest), Sedat (Os / Serbest), Aydın (Os / Kocaeli), Scarione (Os / Serbest), İ.Parlak (F / Kayseri), Stanojevic (Os / Ankara)



BB ERZURUMSPOR

GELENLER: Boumal (Os / Ural), Teikeu (D / Sochaux), Mina (D / Y.Malatya), K.Kanak (D / Alanya), Novikovas (L.Varşova / Os), Donald (Os / Y.Malatya), M. Gönülaçar (Os / Ümraniye), M.Albayrak (D / G.Antep FK / Kiralık), Farnolle (K / Y.Malatya), Sadiku (F / Levante / Bedelsiz), Gomes (F / Sharjah), Leo (D / Serbest) GİDENLER: Sehic (K/ Konya), Scuk (Os / Altay), Pote (F / Bandırma), B.Artarslan (D / Ümraniye), O.Çelik (Os / Serbest), H.Ayaroğlu (Os / Alanya / Kiralıktan döndü), Y.Acer (D / Rize / Kiralıktan döndü), M.Gönülaçar (Os / Kocaeli), Ba (Os / Bandırma / Kiralık)



BAŞAKŞEHİR

GELENLER: B.Özcan (Os / Hamburg / 2,5 milyon Euro), Hasan Ali (D / F.Bahçe), Azubuike (Os / Pydramids / 1,5 milyon Euro), Rafael (D / Lyon), Chadli (Os / Monaco), Bolingoli (D / Celtic /Kiralık), Giuliano (Os / Nasr), D.Türüç (Os / F.Bahçe / Kiralık) GİDENLER: Robinho (Os / Serbest), Elia (Os / Utrecht), Clichy (D / Serbest), G.İnler (Os / A.Demirspor), F.Soyalp (Os / G.Antep FK), Attamah (Os / Kayseri / Kiralık), Clichy (D / Serbest), Jojic (Os / Partizan), Vieira (D / Beveren / Kiralık), Aziz (D / Kayseri / Kiralık), A.Çiçek (F / Westerlo / Kiralık)



Ç.RİZESPOR

GELENLER: Tomas (Teknik direktör), Michalak (Os / A.Grozny / Kiralık), N.Çiftçi (Os / G.Birliği), Yasin (Os / G.Birliği), Kemal (F / Altınordu), Engin (Os / K.Gümrük), Baiano (Os / Maritimo), Remy (F / Lille), Atakan (Os / Willem 2), S.Ay (D / Konya), Meriah (D / Olympiakos / Kiralık), E.Dilaver (D / D.Zagreb / 1 milyon euro), Jovancic (Os / K.Yıldız / 400 bin euro), D.Erdoğan (Os / Trabzon), O.Bulut (Os / Alanya / Kiralık), Fernando (Os / Porto / Kiralık), İ.Köybaşı (D / Granada), Donsah (Os / Bologna / Kiralık) GİDENLER: Oğuz Kağan (Os / Konya), Sasse (Os / Coritiba / Kiralıktan döndü), Garmash (Os / D.Kiev / Kiralıktan döndü), Fernandes (D / Sporting / Kiralıktan döndü), Boryachuk (F / Shakhtar / Kiralıktan döndü), Abarhoun (D / Serbest), N.Çiftçi (Os / Samsunspor), Y.Acer (D / Afyon / Kiralık)



DENİZLİSPOR

GELENLER: Prosinceki (Teknik direktör / Kayseri), Sagal (Os / Pachuca), Cenk (K / Serbest), Bakalorz (Os / Hannover), Mesanovic (F / M.Boleslav / Kiralık), Pantilimon (K / O.Lefkoşa), Fabiano (D / Palmeiras), Özer (D / Y.Malatya), Subotic (D / U.Berlin), Varela (Os / Leganes), Dossevi (Os / Toulouse), Sakıb (D / Y. Malatya) GİDENLER: T.Acar (K / Giresun), Z.Yavru (D / Y.Malatya), Ben Youssef (D / Serbest), O.Şahan (Os / Y.Malatya), Estupinan (F / V.Guimaraes / Kiralıktan döndü), Sackey (D / Hatay), Mbamba (Os / Serbest), Onazi (Os / Sönderjyske)



F.KARAGÜMRÜK

GELENLER: Viviano (K / Kulüpsüz), Zukanovic (D / SPAL), Arveladze (Os / Locomotive), M.Erdinç (F / F.Bahçe), Roco (D / Beşiktaş), Lichaj (D / Hull), Aatif (F / Antalya), Balkovec (D / Verona), Biglia (Os / Milan), J.Durmaz (Os / G.Saray / Kiralık 290 bin euro), A.Aktaş (Os / Kayseri), Salibur (Os / Mallorca), Ndiaye (Os / Stoke / Kiralık) GİDENLER: Ç.Ortakaya (Os / Sakarya), B.Başdaş (D / Hannover), E.Bekdemir (Os / Rize), B.Özbek (Os / Serbest), Y.Ayhan (D / Serbest), Emeghara (F / Winterthur), Jorquera (Os / Serbest), Saranov (K / Serbest), Lawal (Os / Serbest), Attamah (Os / Kayseri), B.Cevahir (D / Y.Malatya / Kiralıktan döndü), S.Yıldırım (F / Serbest), Dobrovoljc (D / Domzale)



GAZİANTEP FK

GELENLER: C.Enver (Os / Kayseri), F.Soyalp (Os / Başakşehir), Ç.Şahin (K / Bursa), Maxim (F / Mainz 05), Kozulj / (Serbest), Andre (F / Gremio), M.Demir (F / Başakşehir / Kiralık), Mirallas (Os / Antwerp), Vetrih (Os / Rize), Dicko (F / Serbest) GİDENLER: Kayode (F / Sivas), M.Çelik (F / Kayseri), Chabbi (F / Serbest), Twumasi (Os / Alaves / Kiralıktan döndü), H.Yılmaz (K / Alanya / Kiralıktan döndü), K.Avcı (Os / Altay), Chibsah (Os / Bochum), Pawlowski (Os / S.Wroclaw), Diarra (Os / Serbest)



GENÇLERBİRLİĞİ

GELENLER: Diego (D / Antalyaspor), S.Dursun (D / Antalya), Furman (Os / Wisla Plock), Johansson (D / Panathinaikos), M.Yıldırım (Os / Y.Malatyaspor), M.Çeçenoğlu (Os / Menemen), Motta (Os / Flamengo / Kiralık) GİDENLER: Hamza Hamzaoğlu (Teknik direktör / Y.Malatyaspor), Nadir Çiftçi (Os / Samsunspor), Sessegnon (Os / Serbest), Diallo (Os / Serbest), A.Oğuz (D / Kasımpaşa), Flavio (D / Feirense), Baiano (Os / Ç.Rize), Seuntjens (Os / F.Sittard), Van Beijnen (D / F.Sittard), E.Özgenç (D / Tuzla), Y.Pehlivan (Os / Ç.Rize), Baiano (Os / Ç.Rize)



GÖZTEPE

GELENLER: B.Süleyman (Os / Kocaeli), K.Sönmez (Os / Hatay), Ideye (F / Aris), Ndiaye (F / Gorica / Kiralık 200 bin euro), S.Aydoğdu (Os / Başakşehir / Kiralık), İrfan Can (K / Adana / 500 bin euro), D.Burekovic (D / Ujpest / 250 bin euro), Megyeri (K / Atromitos), Mihojevic (D / PAOK / 500 bin euro), Nwobodo (Os / Ujpest), Guilherme (Os / Alvarenga / Kiralık) GİDENLER: Reis (D / Vitoria), S.Kaya (F / A.Demirspor), D.Kadah (F / Serbest), Borges (Os / Deportivo), Jerome (F / Serbest), S.Gürler (Os / Antalya), Castro (Os / Braga), Beto (K / Leixoes), Wilczek (F / Kopenhag / 900 bin euro), K.Atakan (Os / Sivas), G.Bakırbaş (K / Ümraniye /Kiralık) H.Çinemre (D / Adanaspor)



HATAYSPOR

GELENLER: Ömer Erdoğan (Teknik direktör), Diouf (F / Stoke), M.Küçükdurmuş (F / Kestel), Sackey (Os / Alanya), Katranis (D / St Etienne), Boupendza (F / Bordeaux), Santos (D / Braga / Kiralık), Riberio (Os / Gil Vicente), Burak Can Çamoğlu (Os / Karlsruhe), Munir (K / Malaga), Traore (Os / Monaco), Babajide (Os / Midtjylland / Kiralık) GİDENLER: Mehmet Altıparmak (Teknik direktör / Kasımpaşa), C.Hüseyin Bağ (Os / Giresun), S.Karaduman (D / Giresun), H.Gür (Os / Bolu), K.Sönmez (Os / Göztepe), F.Şeker (D / Adanaspyor), B.Çağıran (D / Samsunspor), Y.Güreler (D / Tuzla)



KASIMPAŞA

GELENLER: Mehmet Altıparmak (Teknik direktör), Varga (Os / Debrecen / 850 bin euro), Y.Dülger (Os / Bolu), F.Yıldırım (D / Eskişehir), Alan (Os / Pölten), Jeanvier (D / Brentford), E.Taşkıran (K / Konya), Erdem (K / Schalke), Y.Dülger (Os / Bolu), A.Oğuz (D / G.Birliği), Hadergjonaj (D / Huddersfield), Koomson (Os / Brann), Hodzic (F / Fehervar /Kiralık) GİDENLER: Fuat Çapa (Teknik direktör / A.Gücü), Veigneau (D / Le Mans), Heintz (Os / Sarpsborg / Kiralık), Quaresma (Os / Vitoria), Fernandes (D / Porto / Kiralıktan döndü), Ndongala (Os / Genk / Kiralıktan döndü), Sarlija (D / A.Gücü), Meriah (D / Ç.Rize), İ.Depe (Os / Kayseri), F.Öztürk (K / G.Saray), Thiam (F / F.Bahçe)



KAYSERİSPOR

GELENLER: Bayram Bektaş (Teknik direktör), Avramovski (Os / Vardar), Lennon (Os / Burnley), İ.Depe (Os / Kasımpaşa), Ackah (Os / Boavista), Attamah (Os / Başakşehir / Kiralık), M.Çelik (F / G.Antep FK), Manzala (Os / Angers), Kolovetsios (D / Panathinaikos), Kanga (F / Angers), İ.Parlak (F / A.Gücü), Fernandes (Os / Krasnodar), Alibec (F / A.Giurgiu / 1 milyon euro), A.Behich (D / Başakşehir / Kiralık) GİDENLER: Prosinecki (Teknik direktör / Denizli), Rienstra (Os / F.Sittard / 150 bin Euro), C.Şahin (Os / G.Antep FK), M.Kula (D / K.Gücü / Kiralık), Djedje (Os / Serbest), Hakan (K / Serbest), Mesanovic (F / Denizlispor), E.Taşdemir (D / G.Saray / Kiralıktan döndü), Abdennour (D / Umm Salal), Mensah (Os / Beşiktaş / Kiralık), Kravets (F /Konya), Z.Alkurt (Os / Altay), Diego (D / G.Birliği), E.İşcan (K / Y.Malatya) Situm (Os / Reggina)



KONYASPOR

GELENLER: Sehic (K / Erzurum), Eduok (Os / H.Split / Kiralık), Musa (Os / Alanya), Cikalleshi (F / Akhisar), Adil (D / Adana Demirspor), E.Birniçan (K / Alanya), O.Kağan (Os / F.Bahçe / Kiralık), A.Çalık (D / G.Saray) E.Ersu (K / F.Bahçe), Kravets (F / D.Kiev) GİDENLER: Bajic (F / Udinese / Kiralıktan döndü), Jönsson (Os / Cadiz), F.Öztorun (D / Tuzla), A.Yaşar (D / İstanbulspor), Diagne (D / Serbest), M.Atalay (K / Serbest), E.Taşkıran (K / Kasımpaşa), M.Can (F / Ankaragücü), S.Ay (D / Ç.Rize), Ali Turan (D / Serbest), Vedat (Os / Tuzla), Thuram (F / Tuzla)



SİVASSPOR

GELENLER: Felix (F / Gliwice), Robin Yalçın (Os / Yeni Malatyaspor), Gradel (Os / Toulouse), Kerem Atakan (Os / Göztepe), Ninga (Os / Angers / Kiralık), Fajr (Os / Getafe), Kayode (F / Shakhtar / Kiralık) GİDENLER: Fernando (Os / Ç.Rize), Skuletic (F / Montpellier / Kiralıktan döndü), Mert Hakan (Os / Fenerbahçe), Emre Kılınç (Os / Galatasaray), Papp (D / Craiova), Fatih Aksoy (D / Alanya), Traore (Os / Giresun)



YENİ MALATYA

GELENLER: Hamza Hamzaoğlu (Teknik direktör / G.Birliği), Lukoki (Os / Serbest), Cueva (Os / Santos / Kiralık), M.Akça (D / Giresun), Topalli (F / Ballkani), Z.Yavru (D / Denizlispor), Zuqui (Os / Estudiantes / Kiralık), Herrera (K / Talleres / Kiralık), Hafez (D / Degla), Tetteh (F / Sparta Prag / Kiralık) A.Büyük (F / Galatasaray), O.Şahan (Os / Denizli), E.İşcan (K / Kayseri), Wallace (D / Lazio), S.Kaya (D / Serbest) K.Kanatsızkuş (F / Bursa) GİDENLER: Hikmet Karaman (Teknik direktör), Bifouma (Os / Shenzhen / 2,8 milyon euro), Mina (D / Erzurum), Kjartansson (F / Rostov / Kiralıktan döndü), Donald (Os / Erzurum), Robin Yalçın (Os / Sivas), E.Tozlu (F / Giresun), M.Yıldırım (Os / G.Birliği), Walter (Os / Serbest), E.Kaş (D / Serbest), Farnolle (K / Erzurum) Rahman (D / Samsun / Kiralık), Sakıb (D / Denizli), Özer (D / Denizli), Chaaleli (Os / Esperance), K.Yılmaz (F / Menemen), G.Töre (Os / Beşiktaş), Seth (D /Serbest), Dia (Os / Serbest)