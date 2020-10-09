21 takım 236 imza!

Koronavirüsün ekonomik olarak büyük bir darbe vurduğu futbol endüstrisi, transfer döneminde özellikle ligimizi etkilemedi. F.Bahçe'nin 18 transferle başı çektiği yaz transfer döneminde, ardından 16 transferle Çaykur Rizespor geldi. 4 Büyükler arasında en fazla transferi sarı- lacivertliler yaparken, Trabzon 11, Beşiktaş 10 ve G.Saray 7 imza gerçekleştirdi. TFF'nin kararıyla bu sezon 21 takımla oynanan Süper Lig'de 236 transfer gerçekleşti. 15 takım 10 ve üzerinde transfer yaparak kadrolarını takviye etti.
4 BÜYÜKLER'DEN SONRA RİZESPOR
Süper Lig'in transfermarkt verilerine göre en değerli takımları sıralamasında, Fenerbahçe'den sonra en çok transferi gerçekleştiren takım olan Çaykur Rizespor, 32.7 milyon Euro değeriyle 6. sırayı aldı. Ligin son şampiyonu Medipol Başakşehir'in 88.95 Euro ile Süper Lig'in en değerli takımı olduğu, ardından 4 Büyükler'in geldiği ilk 10 sıralamasında; 32.28'le Sivasspor 7., 25.28'le Aytemiz Alanyaspor 8., 24.48'le Yeni Malatyaspor 9. ve 25.53'le Kasımpaşa 10. basamakta yer aldı.
17 TAKIMDAN 190 İMZA
TAKIM GELENLER
Ç. RİZE 16
A.GÜCÜ 15
Y. MALATYA 15
K.GÜMRÜK 13
KASIMPAŞA 12
ERZURUM 12
ALANYA 11
GÖZTEPE 11
HATAYSPOR 11
DENİZLİ 11
KONYA 10
G.ANTEP FK 10
ANTALYA 9
BAŞAKŞEHİR 8
G.BİRLİĞİ 7
SİVASSPOR 7
SÜPER LİG TRANSFER BORSASI
ALANYASPOR
GELENLER: Çağdaş Atan (Teknik direktör), Fatih (D / Beşiktaş / Takas), U.Ceylan (K / Y.Malatya), Davidson (Os / V.Guimaraes / 1 milyon euro), Bareiro (F / Monterrey / Kiralık), E.Bekiroğlu (Os / 1860 Münih), A.Gülay (D / Beşiktaş / Kiralık), B.Kutlu (Os / Sion), Babacar (F / Sassuolo / Kiralık), Moubandje (D / D.Zagreb / Kiralık), Ç.Güney (K / Bursa / Kiralık), A.Çelebi (D / Beşiktaş / Kiralık) GİDENLER: Fernandes (Os / Kalba), Cisse (F / F.Bahçe), N'Sakala (D / Beşiktaş / Bedelsiz), Djalma (Os / Farense), K.Kanak / (D / Erzurum), C.Gönen (K / Denizli), H.Yılmaz (K / Tuzla), L.Gör (D / Altay), M.Çağıran (Os / Konya), Sackey (Os / Hatay), Welinton (D / Beşiktaş / Takas), Baiano (D / Serbest), E.Birniçan (K / Konya), O.Bulut (Os / Rize / Kiralık), E.Altıntaş (Os / A.Demirspor / Kiralık)
ANTALYASPOR
GELENLER: Orgill / (F / A.Gücü), Gökdeniz (Os / Kocaeli / 115 bin euro), Serdar (Os / Huesca), Nuri (Os / W.Bremen), Sam (Os / Altach), İmeri (Os / Shkendija), A.Eren (D / Ankara), M.Yılmaz (D / B.Münih 2 / 500 bin euro), Naldo (D / Espanyol) GİDENLER: Sinan (F / F.Bahçe) Vainqueur (Os / Serbest), Celustka (D / Sparta Prag), Charles (Os / Serbest), Yekta (Os / Altay), Diego (D / G.Birliği), Salih (D / G.Birliği), Chico (Os / Serbest), N'Dinga (Os / Serbest), Cissokho (D / Serbest), Blanco (F / Oviedo / Kiralık), Sangare (D / F.Bahçe / 1.75 milyon euro), H.Alpsoy (Os / Altay / Kiralık), Mukairu (F / Anderlecht / Kiralık)
ANKARAGÜCÜ
GELENLER: Fuat Çapa (Teknik direktör), Lukasik (D / Gdansk), Sarlija (D / Belupo / 350 bin euro), Erdi (D / Keçiörengücü), Şahverdi (Os / E.Frankfurt), Atakan (Os / Ankara), Mücahit (F / Konyaspor), Adzic (Os / Anderlecht / Kiralık), Paintsil (Os / Genk / Kiralık), Bolingi (F / Antwerp / Kiralık), Cekici (Os / Olimpija / 200 bin euro), E.Güral (F / T.Münih), A.Potuk (Os / F.Bahçe), Börven (F / Rosenborg), Voca (Os / Luzern), Diousse (Os / St Etienne) GİDENLER: Mehmet (D / H.Trabzon), Rodrigues (F / D.Kiev / Kiralıktan döndü), Michalak (Os / Rize), Orgill (F / Antalya), Rivas (F / DC United), Faty (Os / Reggina), Nduka (Os / Serbest), Sedat (Os / Serbest), Aydın (Os / Kocaeli), Scarione (Os / Serbest), İ.Parlak (F / Kayseri), Stanojevic (Os / Ankara)
BB ERZURUMSPOR
GELENLER: Boumal (Os / Ural), Teikeu (D / Sochaux), Mina (D / Y.Malatya), K.Kanak (D / Alanya), Novikovas (L.Varşova / Os), Donald (Os / Y.Malatya), M. Gönülaçar (Os / Ümraniye), M.Albayrak (D / G.Antep FK / Kiralık), Farnolle (K / Y.Malatya), Sadiku (F / Levante / Bedelsiz), Gomes (F / Sharjah), Leo (D / Serbest) GİDENLER: Sehic (K/ Konya), Scuk (Os / Altay), Pote (F / Bandırma), B.Artarslan (D / Ümraniye), O.Çelik (Os / Serbest), H.Ayaroğlu (Os / Alanya / Kiralıktan döndü), Y.Acer (D / Rize / Kiralıktan döndü), M.Gönülaçar (Os / Kocaeli), Ba (Os / Bandırma / Kiralık)
BAŞAKŞEHİR
GELENLER: B.Özcan (Os / Hamburg / 2,5 milyon Euro), Hasan Ali (D / F.Bahçe), Azubuike (Os / Pydramids / 1,5 milyon Euro), Rafael (D / Lyon), Chadli (Os / Monaco), Bolingoli (D / Celtic /Kiralık), Giuliano (Os / Nasr), D.Türüç (Os / F.Bahçe / Kiralık) GİDENLER: Robinho (Os / Serbest), Elia (Os / Utrecht), Clichy (D / Serbest), G.İnler (Os / A.Demirspor), F.Soyalp (Os / G.Antep FK), Attamah (Os / Kayseri / Kiralık), Clichy (D / Serbest), Jojic (Os / Partizan), Vieira (D / Beveren / Kiralık), Aziz (D / Kayseri / Kiralık), A.Çiçek (F / Westerlo / Kiralık)
Ç.RİZESPOR
GELENLER: Tomas (Teknik direktör), Michalak (Os / A.Grozny / Kiralık), N.Çiftçi (Os / G.Birliği), Yasin (Os / G.Birliği), Kemal (F / Altınordu), Engin (Os / K.Gümrük), Baiano (Os / Maritimo), Remy (F / Lille), Atakan (Os / Willem 2), S.Ay (D / Konya), Meriah (D / Olympiakos / Kiralık), E.Dilaver (D / D.Zagreb / 1 milyon euro), Jovancic (Os / K.Yıldız / 400 bin euro), D.Erdoğan (Os / Trabzon), O.Bulut (Os / Alanya / Kiralık), Fernando (Os / Porto / Kiralık), İ.Köybaşı (D / Granada), Donsah (Os / Bologna / Kiralık) GİDENLER: Oğuz Kağan (Os / Konya), Sasse (Os / Coritiba / Kiralıktan döndü), Garmash (Os / D.Kiev / Kiralıktan döndü), Fernandes (D / Sporting / Kiralıktan döndü), Boryachuk (F / Shakhtar / Kiralıktan döndü), Abarhoun (D / Serbest), N.Çiftçi (Os / Samsunspor), Y.Acer (D / Afyon / Kiralık)
DENİZLİSPOR
GELENLER: Prosinceki (Teknik direktör / Kayseri), Sagal (Os / Pachuca), Cenk (K / Serbest), Bakalorz (Os / Hannover), Mesanovic (F / M.Boleslav / Kiralık), Pantilimon (K / O.Lefkoşa), Fabiano (D / Palmeiras), Özer (D / Y.Malatya), Subotic (D / U.Berlin), Varela (Os / Leganes), Dossevi (Os / Toulouse), Sakıb (D / Y. Malatya) GİDENLER: T.Acar (K / Giresun), Z.Yavru (D / Y.Malatya), Ben Youssef (D / Serbest), O.Şahan (Os / Y.Malatya), Estupinan (F / V.Guimaraes / Kiralıktan döndü), Sackey (D / Hatay), Mbamba (Os / Serbest), Onazi (Os / Sönderjyske)
F.KARAGÜMRÜK
GELENLER: Viviano (K / Kulüpsüz), Zukanovic (D / SPAL), Arveladze (Os / Locomotive), M.Erdinç (F / F.Bahçe), Roco (D / Beşiktaş), Lichaj (D / Hull), Aatif (F / Antalya), Balkovec (D / Verona), Biglia (Os / Milan), J.Durmaz (Os / G.Saray / Kiralık 290 bin euro), A.Aktaş (Os / Kayseri), Salibur (Os / Mallorca), Ndiaye (Os / Stoke / Kiralık) GİDENLER: Ç.Ortakaya (Os / Sakarya), B.Başdaş (D / Hannover), E.Bekdemir (Os / Rize), B.Özbek (Os / Serbest), Y.Ayhan (D / Serbest), Emeghara (F / Winterthur), Jorquera (Os / Serbest), Saranov (K / Serbest), Lawal (Os / Serbest), Attamah (Os / Kayseri), B.Cevahir (D / Y.Malatya / Kiralıktan döndü), S.Yıldırım (F / Serbest), Dobrovoljc (D / Domzale)
GAZİANTEP FK
GELENLER: C.Enver (Os / Kayseri), F.Soyalp (Os / Başakşehir), Ç.Şahin (K / Bursa), Maxim (F / Mainz 05), Kozulj / (Serbest), Andre (F / Gremio), M.Demir (F / Başakşehir / Kiralık), Mirallas (Os / Antwerp), Vetrih (Os / Rize), Dicko (F / Serbest) GİDENLER: Kayode (F / Sivas), M.Çelik (F / Kayseri), Chabbi (F / Serbest), Twumasi (Os / Alaves / Kiralıktan döndü), H.Yılmaz (K / Alanya / Kiralıktan döndü), K.Avcı (Os / Altay), Chibsah (Os / Bochum), Pawlowski (Os / S.Wroclaw), Diarra (Os / Serbest)
GENÇLERBİRLİĞİ
GELENLER: Diego (D / Antalyaspor), S.Dursun (D / Antalya), Furman (Os / Wisla Plock), Johansson (D / Panathinaikos), M.Yıldırım (Os / Y.Malatyaspor), M.Çeçenoğlu (Os / Menemen), Motta (Os / Flamengo / Kiralık) GİDENLER: Hamza Hamzaoğlu (Teknik direktör / Y.Malatyaspor), Nadir Çiftçi (Os / Samsunspor), Sessegnon (Os / Serbest), Diallo (Os / Serbest), A.Oğuz (D / Kasımpaşa), Flavio (D / Feirense), Baiano (Os / Ç.Rize), Seuntjens (Os / F.Sittard), Van Beijnen (D / F.Sittard), E.Özgenç (D / Tuzla), Y.Pehlivan (Os / Ç.Rize), Baiano (Os / Ç.Rize)
GÖZTEPE
GELENLER: B.Süleyman (Os / Kocaeli), K.Sönmez (Os / Hatay), Ideye (F / Aris), Ndiaye (F / Gorica / Kiralık 200 bin euro), S.Aydoğdu (Os / Başakşehir / Kiralık), İrfan Can (K / Adana / 500 bin euro), D.Burekovic (D / Ujpest / 250 bin euro), Megyeri (K / Atromitos), Mihojevic (D / PAOK / 500 bin euro), Nwobodo (Os / Ujpest), Guilherme (Os / Alvarenga / Kiralık) GİDENLER: Reis (D / Vitoria), S.Kaya (F / A.Demirspor), D.Kadah (F / Serbest), Borges (Os / Deportivo), Jerome (F / Serbest), S.Gürler (Os / Antalya), Castro (Os / Braga), Beto (K / Leixoes), Wilczek (F / Kopenhag / 900 bin euro), K.Atakan (Os / Sivas), G.Bakırbaş (K / Ümraniye /Kiralık) H.Çinemre (D / Adanaspor)
HATAYSPOR
GELENLER: Ömer Erdoğan (Teknik direktör), Diouf (F / Stoke), M.Küçükdurmuş (F / Kestel), Sackey (Os / Alanya), Katranis (D / St Etienne), Boupendza (F / Bordeaux), Santos (D / Braga / Kiralık), Riberio (Os / Gil Vicente), Burak Can Çamoğlu (Os / Karlsruhe), Munir (K / Malaga), Traore (Os / Monaco), Babajide (Os / Midtjylland / Kiralık) GİDENLER: Mehmet Altıparmak (Teknik direktör / Kasımpaşa), C.Hüseyin Bağ (Os / Giresun), S.Karaduman (D / Giresun), H.Gür (Os / Bolu), K.Sönmez (Os / Göztepe), F.Şeker (D / Adanaspyor), B.Çağıran (D / Samsunspor), Y.Güreler (D / Tuzla)
KASIMPAŞA
GELENLER: Mehmet Altıparmak (Teknik direktör), Varga (Os / Debrecen / 850 bin euro), Y.Dülger (Os / Bolu), F.Yıldırım (D / Eskişehir), Alan (Os / Pölten), Jeanvier (D / Brentford), E.Taşkıran (K / Konya), Erdem (K / Schalke), Y.Dülger (Os / Bolu), A.Oğuz (D / G.Birliği), Hadergjonaj (D / Huddersfield), Koomson (Os / Brann), Hodzic (F / Fehervar /Kiralık) GİDENLER: Fuat Çapa (Teknik direktör / A.Gücü), Veigneau (D / Le Mans), Heintz (Os / Sarpsborg / Kiralık), Quaresma (Os / Vitoria), Fernandes (D / Porto / Kiralıktan döndü), Ndongala (Os / Genk / Kiralıktan döndü), Sarlija (D / A.Gücü), Meriah (D / Ç.Rize), İ.Depe (Os / Kayseri), F.Öztürk (K / G.Saray), Thiam (F / F.Bahçe)
KAYSERİSPOR
GELENLER: Bayram Bektaş (Teknik direktör), Avramovski (Os / Vardar), Lennon (Os / Burnley), İ.Depe (Os / Kasımpaşa), Ackah (Os / Boavista), Attamah (Os / Başakşehir / Kiralık), M.Çelik (F / G.Antep FK), Manzala (Os / Angers), Kolovetsios (D / Panathinaikos), Kanga (F / Angers), İ.Parlak (F / A.Gücü), Fernandes (Os / Krasnodar), Alibec (F / A.Giurgiu / 1 milyon euro), A.Behich (D / Başakşehir / Kiralık) GİDENLER: Prosinecki (Teknik direktör / Denizli), Rienstra (Os / F.Sittard / 150 bin Euro), C.Şahin (Os / G.Antep FK), M.Kula (D / K.Gücü / Kiralık), Djedje (Os / Serbest), Hakan (K / Serbest), Mesanovic (F / Denizlispor), E.Taşdemir (D / G.Saray / Kiralıktan döndü), Abdennour (D / Umm Salal), Mensah (Os / Beşiktaş / Kiralık), Kravets (F /Konya), Z.Alkurt (Os / Altay), Diego (D / G.Birliği), E.İşcan (K / Y.Malatya) Situm (Os / Reggina)
KONYASPOR
GELENLER: Sehic (K / Erzurum), Eduok (Os / H.Split / Kiralık), Musa (Os / Alanya), Cikalleshi (F / Akhisar), Adil (D / Adana Demirspor), E.Birniçan (K / Alanya), O.Kağan (Os / F.Bahçe / Kiralık), A.Çalık (D / G.Saray) E.Ersu (K / F.Bahçe), Kravets (F / D.Kiev) GİDENLER: Bajic (F / Udinese / Kiralıktan döndü), Jönsson (Os / Cadiz), F.Öztorun (D / Tuzla), A.Yaşar (D / İstanbulspor), Diagne (D / Serbest), M.Atalay (K / Serbest), E.Taşkıran (K / Kasımpaşa), M.Can (F / Ankaragücü), S.Ay (D / Ç.Rize), Ali Turan (D / Serbest), Vedat (Os / Tuzla), Thuram (F / Tuzla)
SİVASSPOR
GELENLER: Felix (F / Gliwice), Robin Yalçın (Os / Yeni Malatyaspor), Gradel (Os / Toulouse), Kerem Atakan (Os / Göztepe), Ninga (Os / Angers / Kiralık), Fajr (Os / Getafe), Kayode (F / Shakhtar / Kiralık) GİDENLER: Fernando (Os / Ç.Rize), Skuletic (F / Montpellier / Kiralıktan döndü), Mert Hakan (Os / Fenerbahçe), Emre Kılınç (Os / Galatasaray), Papp (D / Craiova), Fatih Aksoy (D / Alanya), Traore (Os / Giresun)
YENİ MALATYA
GELENLER: Hamza Hamzaoğlu (Teknik direktör / G.Birliği), Lukoki (Os / Serbest), Cueva (Os / Santos / Kiralık), M.Akça (D / Giresun), Topalli (F / Ballkani), Z.Yavru (D / Denizlispor), Zuqui (Os / Estudiantes / Kiralık), Herrera (K / Talleres / Kiralık), Hafez (D / Degla), Tetteh (F / Sparta Prag / Kiralık) A.Büyük (F / Galatasaray), O.Şahan (Os / Denizli), E.İşcan (K / Kayseri), Wallace (D / Lazio), S.Kaya (D / Serbest) K.Kanatsızkuş (F / Bursa) GİDENLER: Hikmet Karaman (Teknik direktör), Bifouma (Os / Shenzhen / 2,8 milyon euro), Mina (D / Erzurum), Kjartansson (F / Rostov / Kiralıktan döndü), Donald (Os / Erzurum), Robin Yalçın (Os / Sivas), E.Tozlu (F / Giresun), M.Yıldırım (Os / G.Birliği), Walter (Os / Serbest), E.Kaş (D / Serbest), Farnolle (K / Erzurum) Rahman (D / Samsun / Kiralık), Sakıb (D / Denizli), Özer (D / Denizli), Chaaleli (Os / Esperance), K.Yılmaz (F / Menemen), G.Töre (Os / Beşiktaş), Seth (D /Serbest), Dia (Os / Serbest)
Koronavirüsün ekonomik olarak büyük bir darbe vurduğu futbol endüstrisi, transfer döneminde özellikle ligimizi etkilemedi. F.Bahçe'nin 18 transferle başı çektiği yaz transfer döneminde, ardından 16 transferle Çaykur Rizespor geldi. 4 Büyükler arasında en fazla transferi sarı- lacivertliler yaparken, Trabzon 11, Beşiktaş 10 ve G.Saray 7 imza gerçekleştirdi. TFF'nin kararıyla bu sezon 21 takımla oynanan Süper Lig'de 236 transfer gerçekleşti. 15 takım 10 ve üzerinde transfer yaparak kadrolarını takviye etti.