Papiss Cisse: Fenerbahçe reddedilmez!

Fenerbahçe'nin transferi Papiss Cisse, dün basının karşısına çıktı. Samandıra'daki basın toplantısında konuşan Senegalli golcü, güne damga vuran sözler sarfetti. "Fenerbahçe'de olmaktan mutluyum" diyerek konuşmasına başlayan yıldız futbolcu, "Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada olduğum için oldukça mutlu ve gururluyum. Farklı kulüplerden de teklif aldım ama Fenerbahçe tercihi benim için kolay oldu. Takımın şu anki durumu gayet iyi ve sahip olduğumuz oyuncular sıra dışı futbolcular. Elimizden geleni yapacağız" dedi. Cisse, sözlerine şöyle devam etti: "Erol hoca ve Emre Belözoğlu ile konuşmam oldu ve olumlu sonuçlandı. Benim açımdan hücumda bir rekabet olması memnuniyet verici. Ben rekabeti seven bir oyuncuyum. Rekabet sizi daha fazla çalışmaya iten bir unsur. Eğer forvetseniz rekabet duygusunun yüksek olması gerekiyor. Benim açımdan bir korkum yok, beraber bir şeyleri başaracağız."

Fenerbahçe'nin transferi Papiss Cisse, dün basının karşısına çıktı. Samandıra'daki basın toplantısında konuşan Senegalli golcü, güne damga vuran sözler sarfetti. "Fenerbahçe'de olmaktan mutluyum" diyerek konuşmasına başlayan yıldız futbolcu, "Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada olduğum için oldukça mutlu ve gururluyum. Farklı kulüplerden de teklif aldım ama Fenerbahçe tercihi benim için kolay oldu. Takımın şu anki durumu gayet iyi ve sahip olduğumuz oyuncular sıra dışı futbolcular. Elimizden geleni yapacağız" dedi. Cisse, sözlerine şöyle devam etti: "Erol hoca ve Emre Belözoğlu ile konuşmam oldu ve olumlu sonuçlandı. Benim açımdan hücumda bir rekabet olması memnuniyet verici. Ben rekabeti seven bir oyuncuyum. Rekabet sizi daha fazla çalışmaya iten bir unsur. Eğer forvetseniz rekabet duygusunun yüksek olması gerekiyor. Benim açımdan bir korkum yok, beraber bir şeyleri başaracağız."

Kişilerden önce Fenerbahçe'nin öncelik olduğuna vurgu yapan Cisse, "Burada bulunma sebebim gol atmak. Yedek kalmaktan kimse mutlu kalmaz. Çok çalışmak gerektiğinin farkındayım. F.Bahçe'de oynamaktan kim heyecanlanmaz. Oynama fırsatım olacak ve katkı sağlayacağım. Herkes gibi ben de oynamak istiyorum ama performansımla formayı haketmeliyim" dedi.