Haberler Fenerbahçe Göztepe mesaisi başladı

mesaisi başladı

'de maçının hazırlıkları başladı. 'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde top kapma çalışması ve pas organizasyonları yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 00:37 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Göztepe mesaisi başladı

'de maçının hazırlıkları başladı. 'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde top kapma çalışması ve pas organizasyonları yapıldı. Basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Milli takımlarda bulunan Pelkas, , Sangare, Ömer Faruk, Altay, , Ferdi, Novak, Rodrigues, Thiam, Dirar, Samatta ve Tisserand idmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan Diego Perotti ise tedavi oldu.

İSTANBULSPOR İLE ÖZEL MAÇ
Sarı-lacivertliler, 10 Ekim Cumartesi günü 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. Milli arayı boş geçirmek istemeyen Erol Bulut, karşılaşmada eldeki tüm oyuncuları test etme fırsatı bulacak. Mücadele Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak.

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