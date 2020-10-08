Göztepe mesaisi başladı

Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde top kapma çalışması ve pas organizasyonları yapıldı. Basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Milli takımlarda bulunan Pelkas, Ozan Tufan, Sangare, Ömer Faruk, Altay, Valencia, Ferdi, Novak, Rodrigues, Thiam, Dirar, Samatta ve Tisserand idmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan Diego Perotti ise tedavi oldu.

İSTANBULSPOR İLE ÖZEL MAÇ

Sarı-lacivertliler, 10 Ekim Cumartesi günü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. Milli arayı boş geçirmek istemeyen Erol Bulut, karşılaşmada eldeki tüm oyuncuları test etme fırsatı bulacak. Mücadele Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak.