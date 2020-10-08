Christoph Daum: Aziz Yıldırım Van Hooijdonk transferini 4 saatte bitirdi

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan ünlü teknik direktör Christoph Daum, "Her zaman sınırda" adlı otobiyografi kitabında Türkiye günlerine ilişkin ilginç anılarını paylaştı.

Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde ünlü Hollandalı futbolcu Pierre van Hooijdonk'la görüştüğünü aktaran Daum, futbolcuyu Galatasaray'ın da almak istediğini duyunca Aziz Yıldırım ile birlikte Hollanda'ya gittiklerini anlattı.

"VAN HOOIJDONK TRANSFERİ 4 SAATTE BİTTİ!"

Daum, buradaki görüşmede futbolcunun danışmanının yüksek bir rakam istediğini vurgulayarak, "Burada Aziz Yıldırım fiyatı duyunca hafif bir gülümsedi. Oyuncuyu o da istiyordu. Fiyat Aziz Yıldırım için adeta çerez parasıydı. Yıldırım'ın bu tavrı beni çok etkiledi. Transfer dört saatte bitti. Burada Yıldırım'ın bana desteğinin farkına vardım. Bu desteği bana bir güven olarak gördüm." ifadesini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM KALBİNİ F.BAHÇE'YE VERMİŞTİ"

Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde başkan Aziz Yıldırım hakkında sadece müteahhit olduğunu ve milyarlık bir imparatorluğa sahip olduğunu duyduğunu belirten Alman teknik adam, "Aziz Yıldırım kulübü işinden çok önemsiyordu. Kalbini Fenerbahçe'ye vermişti. Kulübün anahtarını bana teslim etti ve ben çalışmaya başladım. Sadece kızgın olduğunda bana gözüne gözükme ve şaka yapma uyarısında bulunmuşlardı." dedi.

