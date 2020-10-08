Haberler Fenerbahçe Christoph Daum: Aziz Yıldırım Van Hooijdonk transferini 4 saatte bitirdi

: Van Hooijdonk transferini 4 saatte bitirdi

'de , ve 'u çalıştıran ünlü , 'da piyasaya çıkan "Her zaman sınırda" adlı otobiyografi kitabında günlerine geniş yer ayırdı. Alman teknik adamın kitabında, Fenerbahçe eski başkanı 'la arasında geçen ilginç anısı dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 17:39
Christoph Daum: Aziz Yıldırım Van Hooijdonk transferini 4 saatte bitirdi

Bir dönem 'de , ve 'da görev yapan ünlü , "Her zaman sınırda" adlı otobiyografi kitabında Türkiye günlerine ilişkin ilginç anılarını paylaştı.

Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde ünlü Hollandalı futbolcu Pierre van Hooijdonk'la görüştüğünü aktaran Daum, futbolcuyu 'ın da almak istediğini duyunca ile birlikte 'ya gittiklerini anlattı.

"VAN HOOIJDONK TRANSFERİ 4 SAATTE BİTTİ!"

Daum, buradaki görüşmede futbolcunun danışmanının yüksek bir rakam istediğini vurgulayarak, "Burada Aziz Yıldırım fiyatı duyunca hafif bir gülümsedi. Oyuncuyu o da istiyordu. Fiyat Aziz Yıldırım için adeta çerez parasıydı. Yıldırım'ın bu tavrı beni çok etkiledi. dört saatte bitti. Burada Yıldırım'ın bana desteğinin farkına vardım. Bu desteği bana bir güven olarak gördüm." ifadesini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM KALBİNİ F.BAHÇE'YE VERMİŞTİ"

Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde başkan Aziz Yıldırım hakkında sadece müteahhit olduğunu ve milyarlık bir imparatorluğa sahip olduğunu duyduğunu belirten Alman teknik adam, "Aziz Yıldırım kulübü işinden çok önemsiyordu. Kalbini Fenerbahçe'ye vermişti. Kulübün anahtarını bana teslim etti ve ben çalışmaya başladım. Sadece kızgın olduğunda bana gözüne gözükme ve şaka yapma uyarısında bulunmuşlardı." dedi.

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