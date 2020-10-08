Ali Koç transferde şampiyon!

F.Bahçe'de başkanlığının ilk 2 yılında şampiyonluk göremeyen Ali Koç, transferde ise zirveyi kimseye bırakmadı. Sarı- lacivertliler, Koç yönetimindeki 2 sezonda toplam 48 oyuncu alırken, 54 kişi ile yolları ayırdı. Ali Koç ile 5 transfer dönemi geçiren Kanarya söz konusu dönemde transferler için 55 milyon 920 bin euro bonservis bedeli ödedi. Satılan oyunculardan ise 64 milyon 150 bin euro gelir sağlandı. 102 oyuncuyu bulan sirkülasyonda kulüp 8.2 milyon euro kar elde etmeyi başardı.

PELKAS'I BULUT ALDI

PAOK'tan transfer edilen Dimitris Pelkas için Yunan ekibinin efsanesi Alexis Alexiou'dan değerlendirme geldi: "Yunanistan'da futbolculuk kariyeri olan Erol Bulut'un Fenerbahçe'de olmasının Pelkas'ın seçiminde büyük etkisi oldu. Onu transfer etti, formayı verecek. Erol Bulut, Yunanca biliyor, Pelkas için bu da büyük bir avantaj. Adaptasyon böylece hızlı olacak."

PEROTTİ İLE MAÇ BAŞI SÖZLEŞME

Roma'dan transfer edilen Diego Perotti'nin sözleşme detayları ortaya çıktı... Sarı-lacivertlilerin sık sık sakatlanması nedeniyle Arjantinli yıldızla maç başına anlaştığı iddia edildi. Sağlık kontrolünde kas sakatlığı sorunu görülen tecrübeli futbolcu ile yapılan kontrata göre Perotti daha önce Tolga Ciğerci'de olduğu gibi oynadıkça kazanacak. 2+1 senelik mukavele yapılan kanat oyuncusunun garanti ücretinin bulunmadığı ileri sürüldü.