Haberler Fenerbahçe Ağzınla kuş tutsan oynamayacaksın!

Ağzınla kuş tutsan oynamayacaksın!

'de forma giyen , 2018- 19 arası görev yaptığı 'de yaşadıkları hakkında 'a flaş açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 00:36 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Ağzınla kuş tutsan oynamayacaksın!

'de forma giyen , 2018- 19 arası görev yaptığı 'de yaşadıkları hakkında 'a flaş açıklamalar yaptı: "'de çok sorun yaşadım. Sezonun ikinci yarısında iş farklı boyuta geldi. Kulüp yöneticileri geldi ve 'Sen kiralıksın, artık en iyi oyuncu olsan bile oynamayacaksın' dediler. Benzia ile birlikte antrenmanlara katılmamıza bile izin vermediler."

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