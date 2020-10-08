Ağzınla kuş tutsan oynamayacaksın!

Leicester City'de forma giyen İslam Slimani, 2018- 19 arası görev yaptığı Fenerbahçe'de yaşadıkları hakkında France Football'a flaş açıklamalar yaptı: "Türkiye'de çok sorun yaşadım. Sezonun ikinci yarısında iş farklı boyuta geldi. Kulüp yöneticileri geldi ve 'Sen kiralıksın, artık en iyi oyuncu olsan bile oynamayacaksın' dediler. Benzia ile birlikte antrenmanlara katılmamıza bile izin vermediler."